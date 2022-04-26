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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

السيسي:استنفدنا الاحتياطي النقدي في فترة مليئة بالتحديات..ولم يكن بمقدور أي رئيس تجاوز الأزمة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى أن مصر استنفدت الاحتياطى النقدى فى فترة مليئة بالتحديات ولم يكن بمقدور أى رئيس أن يتجاوز تلك الأزمة.

وشهد حفل إفطار الأسرة المصرية، تواجد عدد من الوزراء وكبار رجال الدولة والشخصيات العامة والمواطنين ورؤساء الأحزاب وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وكافة أطياف المجتمع.

ووصل مقر حفل إفطار الأسرة المصرية، الرئيس السيسي، والدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والبابا تواضروس بابا الإسكندرية، والدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء الأسبق. 

وبدأ حفل إفطار الأسرة المصرية، بوصول المدعوين والمشاركين في حفل إفطار الأسرة المصرية إلى مقر إقامة حفل الإفطار .

ويقام حفل إفطار الأسرة المصرية السنوي بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وشارك في حفل الإفطار حمدين صباحي وخالد داوود ومحمد سامي رئيس حزب الكرامة، وعصام شيحة، وقيادات الأحزاب. 

ومن المقرر أن يشهد حفل إفطار الأسرة المصرية الإعلان عن عدد من القرارات والمبادرات من جانب الرئيس عبدالفتاح السيسي.

الرئيس عبد الفتاح السيسي الاحتياطي النقدي إفطار الأسرة المصرية الأسرة المصرية

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