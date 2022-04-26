السيسي: عهدي معكم دائما الصدق والإخلاص في العمل والنوايا

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه على مدار السنوات الماضية كانت التحديات عظيمة، ولكن نجاحاتنا كانت أعظم.

وأضاف السيسي - في كلمته خلال حفل إفطار الأسرة المصرية - أن "عهدي معكم دائما الصدق والإخلاص في العمل والنوايا والتجرد من الانتماء إلا للوطن ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى".

وهنأ الرئيس السيسي، الشعب المصري مسلميه ومسيحييه بالأعياد المباركة، مشيرا إلى أن ما تم عرضه في مسلسل "الاختيار 3" هو ما تم في الواقع.