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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

أسامة الأزهري: لا نجعل الزكاة مسكن موضعي للفقير

الدكتور أسامة الأزهري
الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية،

قال الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، إن الزكاة إذا أعطت أغنت، فالزكاة لم تعطى للفقير فقط، وقد تؤدى الزكاة إلى تحقيق مصدر دخل إذا تم توزيعها بشكل جيد، ولا نجعل الزكاة مسكن موضعي للفقير ولكن نحفظ كرامة الفقير ونضع حل جذرى له.

 

وأضاف مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، خلال برنامج يحب الجمال، المذاع على قناة دي أم سي، أن أشد حجابا بيننا وبين الجمال هو النفس فتزكية النفس تجعل الإنسان يزيل الغشاوة فيرى مشهد الجمال والإحسان والإتقان، لأن الجمال هو الكرم فهما وجهان لعملة واحدة لأن الله جميل يحب الجمال.

 

وتابع: أن هناك حواجز وفجوات صنعت بيننا وبين الجمال والدين أصلا، موضحا أن القرآن الكريم أشار كثيرا إلى أناس يصدون عن سبيل الله وهذا معنى صعبا.

 

وأوضح أن رجل قد يكون متدين أو يظن أنه متدين ويقدم صورة قبيحة عن التدين يجعل الناس تنفر منه وهذا سببه عدم قراءة واعية للعلم والتاريخ.

الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية الزكاة

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