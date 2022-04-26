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برلمان

برلماني : القضاء علي التهرب الضريبي أهم فوائد تطبيق الإيصال الإلكتروني

النائب عبدالفتاح
النائب عبدالفتاح يحي عضو مجلس النواب

قال النائب عبدالفتاح يحيي عضو لجنة القوي العاملة بالبرلمان، إن قطاعي الضرائب والجمارك من أهم القطاعات التي تدر إيرادات هائلة لخزانة الدولة ولذلك إستلزم الأمر لتطوير نظم العمل بها وتحصيل كافة أنواع الضرائب والرسوم بالوسائل الإلكترونية والتخلي عن نظام العمل اليدوي الذي طال العمل به لعقود طويلة.

و أضاف " يحيي" في تصريحات لـ " صدي البلد"، أن منظومة الإيصال الإلكتروني واحدة من الخطوات التي تعمل علي رفع كفاءة المنظومة الضريبية حيث يعد ذلك هدفا رئيسيا ضمن أهداف المشروع القومي لتطوير وتنمية قطاع الضرائب، معقبا " بالطبع هذه الخطوات ستعمل علي تحقيق الشفافية ومنع اي تلاعب محتمل في الدفاتر التجارية".

ونوه عضو لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، إلي أن مكافحة التهرب الضريبي يعد أهم الأهداف المنشود تحقيقها جراء أي عملية تطوير تتم بمصلحة الضرائب، كما أن تطبيق الرقمنة الحديثة بها هو أهم الوسائل التي اتخذتها الحكومة في هذا الشأن.

و تابع البرلماني، هناك توجيهات رئاسية بتسريع الجهود نحو تطبيق التحول الرقمي في مختلف القطاعات العامة والخاصة، ولذلك نري تنسيق جيد بين وزارة المالية ومصلحتي الضرائب والجمارك من أجل زيادة الحصيلة الضريبية للدولة وتمكينها من إستيداء حقوقها من الشرائح المستهدفة.

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وفي سياق متصل أكد " رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية " على حرص وزارة المالية والمصلحة فى الاسراع بتنفيذ مشروعات تطوير وميكنة  المصلحة تحقيقًا لرؤية مصر 2030 لـ التحول الرقمي ، موضحًا أن منظومة الإيصال الإلكتروني تأتى استكمالاً لمنظومة الفاتورة الإلكترونية التي تتكامل معها كإمتداد طبيعي في إطار المشروع القومي لتحديث وميكنة الضرائب.

ولفت إلى أنه بدء التشغيل التجريبى لمنظومة الإيصال الإلكترونى اعتبارًا من ١٥ أبريل ٢٠٢٢، و سوف يبدأ إلزام الممولين بالمنظومة إعتبارًا من ١ يوليو ٢٠٢٢  ، موضحًا أن منظومة الإيصال الإلكترونى ترتكز على إنشاء نظام مركزي لمراقبة ومتابعة جميع التعاملات التجارية للسلع والخدمات بين الممولين، والمستهلكين ، ويتم تنفيذ هذا النظام من خلال التكامل الإلكتروني مع أجهزة نقاط البيع POS والأنظمة المحاسبية المميكنة  لإصدار الايصالات لدى التجار ومقدمي الخدمات. 

وأوضح  " عبد القادر "  بأن التسجيل بمنظومة الإيصال الإلكتروني (على البيئة الفعلية) لغير المسجلين بمنظومة الفاتورة الإلكترونية  يكون عن طريق التوجه إلى المركز / المأمورية التابع لها وتقديم المستندات المطلوبة  أو التسجيل الذاتي عن طريق استخدام الختم الإلكتروني والدخول على رابط التسجيل الذاتي ، لافتًا إلى أنه بالنسبة للمسجلين بمنظومة الفاتورة الإلكترونية  سوف يتم إضافة الصلاحيات الخاصة بمنظومة الايصال الإلكتروني دون حاجه الى إجراءات تسجيل جديد ، مشيرًا إلى أنه بالنسبه للتسجيل فى مرحلة التشغيل التجريبي(البيئة الإختبارية) من تاريخ 15/4/2022 ، يمكن التسجيل عن طريق إرسال بيانات الشركة والمفوض بالإيميل تسهيلاً على الشركات للتسريع من  إجراءات اختبارات التكامل. 

 

وقال " عبد القادر " إن هناك أربعة إجراءات للتسجيل لمرحلة ( التشغيل التجريبي ) يتمثل  الإجراء الأول فى  التسجيل علي البيئه الاختبارية بمنظومة الإيصال الإلكتروني بتسليم مستندات التسجيل بمنظومة الإيصال الالكتروني حيث  يرسل ممثل الممول (مدير النظام) طلب تسجيل بمنظومة الايصال الالكترونى مرفق به مستندات التسجيل إلى الايميل الرسمي للايصال الالكتروني

الضرائب التحول الرقمي وزارة المالية الجمارك التهرب الضريبى الإيصال الإلكتروني Finacee

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