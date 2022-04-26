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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

السيسي يكلف الحكومة بإعلان خطة واضحة لخفض الدين العام كنسبة من الدخل القومي

صدى البلد

كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة،  بإعلان خطة واضحة لخفض الدين العام كنسبة من الدخل القومي .

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي ، عدد من القرارات خلال حفل إفطار الأسرة المصرية ، والتي نستعرضها كالتالي : 

-تكليف الحكومة بعقد مؤتمر صحفي عالمي، لإعلان خطة الدولة المصرية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية.
- تكليف الحكومة وكافة الأجهزة المعنية بتعزيز كافة أوجه الدعم المقدم لمزارعي القمح في مصر  وذلك بزيادة المحفزات المقدمة للمزارعين سواء كانت مادية أو خدمية، بما يحقق زيادة في الاكتفاء الذاتي من القمح.
- المرحلة القادمة ستشهد دعماً مضاعفاً للقطاع الخاص للاضطلاع بدوره في تنمية الاقتصاد  وأنني سأضع كافة الإمكانيات الممكنة لتوفير البيئة اللازمة لتحقيق ذلك.
- إطلاق مبادرة لدعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي، وذلك من خلال تعزيز دور القطاع الخاص في توسيع القاعدة الصناعية للصناعات الكبرى والمتوسطة.
- إعادة تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي التي تم تشكيلها كأحد مخرجات المؤتمر الوطني للشباب، على أن توسع قاعدة عملها بالتعاون مع الأجهزة المختصة ومنظمات المجتمع المدني المعنية.
-عبر عن سعادته بالإفراج عن دفعات من أبناء مصر خلال الأيام الماضية.. و يقول لهم .. إن الوطن يتسع لنا جميعا وأن الاختلاف في الرأي لايفسد للوطن قضية.
- تكليف الوزارات والمؤسسات والأجهزة المعنية باستمرار عمل المعارض التي ساهمت في توفير السلع الأساسية للمواطنين على مستوى محافظات الجمهورية، بالاستمرار في تقديم كافة السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مدعمة وحتى نهاية العام الجاري.
- تكليف إدارة المؤتمر الوطني للشباب بالتنسيق مع كافة التيارات السياسية الحزبية والشبابية لإدارة حوار سياسي حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة ورفع نتائج هذا الحوار  إلى سيادته شخصياً، مع وعده بحضور المراحل النهائية منها.
- تكليف الحكومة بإعلان خطة واضحة يتم الالتزام بها لخفض الدين العام كنسبة من الدخل القومي.
-  تكليف الحكومة بطرح رؤية متكاملة للنهوض بالبورصة المصرية.
-تكليف الحكومة بالإعلان عن برنامج لمشاركة القطاع الخاص في الأصول المملوكة للدولة بمستهدف ١٠ مليار دولار سنوياً ولمدة ٤ سنوات.
-  تكليف الحكومة بالبدء في طرح حصص من شركات مملوكة للدولة في البورصة المصرية.
- تكليف الحكومة بطرح شركات مملوكة للقوات المسلحة في البورصة قبل نهاية العام الحالي.
-  يوجه باستكمال سداد المديونية الخاصة لعدد من الغارمين والغارمات.

 

ويقام حفل إفطار الأسرة المصرية السنوي بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

ويشارك في حفل إفطار الأسرة المصرية عدد من الوزراء وكبار رجال الدولة والشخصيات العامة والمواطنين ورؤساء الأحزاب وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وكافة أطياف المجتمع.

وشارك في حفل الإفطار حمدين صباحي وخالد داوود ومحمد سامي رئيس حزب الكرامة، وعصام شيحة، وقيادات الأحزاب المختلفة .

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