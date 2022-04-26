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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

دايما عامر الحلقة 25.. مصطفى شعبان ينجح في إعادة الطالب فريد لمنزله

دايما عامر
دايما عامر

بدأت أحداث الحلقة الخامسة والعشرون من مسلسل دايما عامر، بأحداث مثيرة  حيث عاد  مصطفى شعبان إلى المدرسة وذهب لمكتب لبلبة "ميس زهرة" وأخبارها بأنه نجح في عودة الطالب فريد إلى منزله بعد تركه لفترة كبيرة بسبب معاملة والده له.

وفي مشهد اخر يخطط  الطالب طارق لإيقاع مصطفى شعبان في مشكلة حيث استغل سفره مع المدرسة لرحلة الأقصر واجتمع مع أصدقائه وقرر عمل  جروب يهدد مستر عامر فيه لمحاولته عدم دخوله المدرسة من جديد.


ويعرض المسلسل عبر قناة ON، الساعة 12:25 صباحا، والإعادة 6:55 صباحا.


أبطال مسلسل دايما عامر

المسلسل من بطولة مصطفى شعبان، سينتيا خليفة،  لبلبة، عمرو عبد الجليل، صلاح عبد الله، ميرنا نور الدين، محمد ثروت، كريم عفيفى، أحمد الشامى، سما إبراهيم، لمى كتكت، خالد محروس، محمد جمعة ومن كتابة ورشة من الشباب تحت إشراف المؤلف أحمد عبد الفتاح ومن إخراج مجدي الهواري ومن إنتاج الباتروس للمنتج الكبير كامل أبو علي.

مسلسل دايما عامر الحلقة 24.. لبلبة تفكر في الاستغناء عن مصطفى شعبان

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وتدور قصة وأحداث مسلسل "دايما عامر" حول مناقشة قضية هامة تشغل الرأي العام وكل البيوت المصرية وهي مشكلة التعليم في مصر خاصة المشاكل التي ظهرت في الفترة الأخيرة في المدارس ومحاولة الوقوف عليها ومناقشتها ووضع بعض الحلول لها، ويناقش العمل عدد من المشكلات التي تواجه الطلاب في مراحل التعليم المختلفة.

مصطفى شعبان البيوت المصرية ميرنا نور الدين صلاح عبد الله المصرية

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