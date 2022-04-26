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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

تحالف الأحزاب السياسية يشيد بتوجيهات الرئيس السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية

صدى البلد

أشاد تحالف الأحزاب السياسية والذى يضم  40  حزبا سياسيا بقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى التى أعلن عنها خلال حفل إفطار الأسرة المصرية والتى تتمثل فى حزمة من القرارات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. 

 وأكد تيسير مطر الأمين العام لتحالف الأحزاب رئيس حزب إرادة جيل فى بيان أن تكليف الحكومة بتعزيز كافة أوجه الدعم المقدم لمزارعى القمح ومشاركة القطاع الخاص فى أصول الدولة وطرح حصص من شركات مملوكة للدولة فى البورصة بالإضافة إلى توطين الصناعة ودعم المستثمرين تمثل حلولا جذرية لمواجهة الآثار الناجمة عن التداعيات العالمية مع الإعلان عن مؤتمر صحفى عالمى لإعلان خطة التعامل مع الأزمة العالمية مشيرا إلى أن قرار الرئيس بسداد مديونية الغارمين والغارمات لاينبع إلا من قائد وأب للأسرة المصرية .

وأشاد تيسير مطر بقرار الرئيس بإجراء حوار وطنى مع كافة القوى السياسية دون استثناء أو تمييز وإعادة تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسى كأحد مخرجات مؤتمر الشباب وتفعيل دور الأحزاب السياسية بما يتلائم مع الجمهورية الجديدة معتبرا أن مثل هذه القرارات تخرج من قيادة حريصة على مشاركة الجميع واستمرارا لسياسة المصارحة التى تعودنا عليها من الرئيس السيسى طوال السنوات الماضي.

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