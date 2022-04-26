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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حزب المؤتمر يعلن تأييده لقرارات الرئيس اليوم بإفطار الأسرة المصرية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أكد حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر صميدة عضو مجلس الشيوخ ، عن دعمه لكافة القرارات التى أعلن عنها الرئيس في حفل إفطار الأسرة المصرية  مؤكدا أنها تعبر بشكل واضح عن حرص القيادة السياسية علي مشاركة كل فئات المجتمع فيما يدور من مشروعات وخطط ورؤي للمستقبل

كما ثمن حزب المؤتمر في بيان له اليوم ، دعوة الرئيس السيسي  لإجراء حوار وطنى يضم كل القوى السياسية، وهذا يؤكد دائما حرص الرئيس السيسي على لم شمل المصريين ، ومشاركتهم في بناء وطنهم.

وأشاد الحزب أيضا بتكليف الرئيس السيسي للحكومة بعقد مؤتمر صحفي عالمي، لإعلان خطة الدولة المصرية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية، امر إيجابي للغاية لتوضيح كافة الأمور المتعلقة بتداعيات الأزمة العالمية على الرأي العام.


كما أشاد الحزب بقرار الرئيس بإعادة تفعيل  عمل لجنة العفو الرئاسي التي تم تشكيلها كأحد مخرجات المؤتمر الوطني للشباب، على أن توسع قاعدة عملها بالتعاون مع الأجهزة المختصة ومنظمات المجتمع المدني المعنية  وقال  انها خطوه نحو  تحقيق العدالة في المجتمع المصري واعلاء قيم حقوق الانسان
وأكد حزب المؤتمر ، أن الدولة المصرية نفذت خطة جيدة للإصلاح الاقتصادي واستطاعت أن تعبر الأزمة الاقتصادية العالمية كما أن الحكومة قدمت مردودا جيدا في أزمة كورونا، ولم تتوقف مشروعات مصر القومية ومن ثم نجحت الدولة في الهيكلة الاقتصادية وكذلك البناء للمستقبل للأجيال القادمة وهذا يؤكدا قدرة الدولة على إدارة الأزمات.

وقد شارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء الثلاثاء، في حفل إفطار الأسرة المصرية الذي أقيم اليوم بحضور عدد كبير من أطياف المجتمع المصري.

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