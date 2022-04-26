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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كلمة الرئيس السيسي خلال مشاركته في إفطار الأسرة المصرية.. بث مباشر

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

حرصا من موقع " صدى البلد " الإخباري على تقديم خدمة متميزة لمتابعيه، ننقل لكم بثا مباشرا لـ إفطار الأسرة المصرية بحضور الرئيس السيسي .

وبدأ حفل إفطار الأسرة المصرية، بوصول المدعوين والمشاركين في حفل إفطار الأسرة المصرية إلى مقر إقامة حفل الإفطار .

ويشارك في حفل إفطار الأسرة المصرية، عدد من الوزراء وكبار رجال الدولة والشخصيات العامة والمواطنين ورؤساء الأحزاب وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وكافة أطياف المجتمع.

شارك في حفل الإفطار حمدين صباحي وخالد داوود ومحمد سامي رئيس حزب الكرامة، وعصام شيحة.

ومن المقرر أن يشهد حفل إفطار الأسرة المصرية الإعلان عن عدد من القرارات والمبادرات من جانب الرئيس عبدالفتاح السيسي.

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