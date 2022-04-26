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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

السيسي: مؤسسات الدولة خسرت 37 مليار دولار في 2011 و2012

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي ، التهنئة للشعب المصري مسلميه ومسيحييه بالاعياد المباركة خلال إفطار الأسرة المصرية.

وقال الرئيس خلال إفطار الأسرة المصرية: “كانت التحديات عظيمة لكن نجاحاتنا  في اجتيازها أعظم".

وأضاف الرئيس السيسي: "الأزمات وآثارها لا تسقط بالتقادم،  ونحن متواجدين في ظروف صعبة يمر بها العالم ، والخراب والدمار لا يسقط بالتقادم".

وتابع الرئيس السيسي:" في 2011 و2012  مؤسسات الدولة خسرت 37 مليار دولار".
 

وتابع : “ تحمل المواطن المصري الآثار الناجمة عن تنفيذ برنامج طموح وضروري للإصلاح الاقتصادي، وذلك بالتوازي مع إعادة بناء وتطوير البنية التحتية للدولة”.

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