السيسي: مؤسسات الدولة خسرت 37 مليار دولار في 2011 و2012

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي ، التهنئة للشعب المصري مسلميه ومسيحييه بالاعياد المباركة خلال إفطار الأسرة المصرية.

وقال الرئيس خلال إفطار الأسرة المصرية: “كانت التحديات عظيمة لكن نجاحاتنا في اجتيازها أعظم".

وأضاف الرئيس السيسي: "الأزمات وآثارها لا تسقط بالتقادم، ونحن متواجدين في ظروف صعبة يمر بها العالم ، والخراب والدمار لا يسقط بالتقادم".

وتابع الرئيس السيسي:" في 2011 و2012 مؤسسات الدولة خسرت 37 مليار دولار".



وتابع : “ تحمل المواطن المصري الآثار الناجمة عن تنفيذ برنامج طموح وضروري للإصلاح الاقتصادي، وذلك بالتوازي مع إعادة بناء وتطوير البنية التحتية للدولة”.

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