قرارات وتكليفات هامة من السيسي للحكومة والشعب ..الحوار السياسي ولجنة الإفراج يتصدران

أقيم اليوم الثلاثاء، حفل إفطار الأسرة المصرية، تحت رعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وشهد حفل إفطار الأسرة المصرية مشاركة واسعة من الشخصيات العامة والمواطنين، والوزراء، ورؤساء الأحزاب السياسية وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ والنقابات المهنية والعمالية.

قرارات وتكليفات من السيسي

وأصدر الرئيس السيسي، عدة تكليفات خلال مشاركته في حفل إفطار الأسرة المصرية.

وجاءت التكليفات على النحو التالي:

تكليف الحكومة وكل الأجهزة المعنية بتعزيز كل أوجه الدعم المقدم لمزارعي القمح في مصر بزيادة المحفزات المقدمة للمزارعين سواء كانت مادية أو خدمية.

تقديم دعم مضاعف في المرحلة المقبلة للقطاع الخاص للاضطلاع بدوره في تنمية الاقتصاد، ووضع كل الإمكانيات الممكنة لتوفير لتوفير البيئة اللازمة لتحقيق ذلك.

تكليف الحكومة بعقد مؤتمر صحفي عالمي لإعلان خطة الدولة المصرية للتعامل مع الازمة الاقتصادية العالمية.

إعادة تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي التي تم تشكيها كأحد مخرجات المؤتمر الوطني للشباب وتوسيع قاعدة عمل اللجنة بالتعاون مع الأجهزة المختصة ومنظمات المجتمع المدني.

تكليف الحكومة بالإعلان عن برنامج لمشاركة القطاع الخاص في الأصول المملوكة للدولة في البورصة المصرية والنهوض بها.

استكمال الحكومة سداد المديونية الخاصة لعدد من الغارمين والغارمات.

تكليف الحكومة بطرح شركات مملوكة للقوات المسلحة في البورصة في نهاية العام الحالي.

تكليف الحكومة بإعلان خطة واضحة يتم الالتزام بها لخفض الدين العام كنسبة من الدخل القومي.

تكليف إدارة المؤتمر الوطني للشباب بالتنسيق مع كل التيارات السياسية والحزبية والشبابية لإدارة حوار سياسي حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة.

تكليف الحكومة بالاستمرار في تقديم كل السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مدعمة حتى نهاية العام الجاري.

تكليف الوزارات والمؤسسات والأجهزة المعنية باستمرار عمل المعارض التي ساهمت في توفير السلع الأساسية للمواطنين على مستوى محافظات الجمهورية.

إطلاق مبادرة لدعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي من خلال تعزيز دور القطاع الخاص في توسيع القاعدة الصناعية للصناعات الكبرى والمتوسطة.

تكليف الحكومة بالإعلان عن برنامج لمشاركة القطاع الخاص في الأصول المملوكة للدولة بمستهدف 10 مليارات دولار سنويا ولمدة أربع سنوات.

النقابات المهنية ترحب بالحوار

ولاقت كلمة الرئيس السيسي بحفل أفطار الأسرة المصرية ترحيبا كبيرا خاصة من النقابات المهنية.

وقال المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، إن حفل إفطار الأسرة المصرية شمل جميع طوائف الشعب كالعادة، وتحدث الرئيس السيسي عن جميع الأوضاع الداخلية والمتغيرات العالمية.

وأضاف النبراوي - خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الاقتصاد المصري صامد، وجميع الإنجازات المصرية نشهدها على أرض الواقع، معقبا: "كلمة الرئيس تطرقت إلى الحوار الوطني، وتحدث عن جميع إفراجات الغارمين التي تمت.

وأشار النبراوي - إلى أن الرئيس السيسي، قال لفظا جميلا خلال حفل إفطار الأسرة المصرية وهو "الخلاف لا يفسد للوطن قضية"، وسوف يحدث عفو رئاسي قريبا جدا، وقبل العيد.

وأكد النبراوي، أن الإفراج عن الغارمين نادرة طيبة من أصل طيب، والتلاحم مطلوب اليوم بين الشعب المصري كله، وهو الذي كان يظهر في إفطار الادأسرة المصرية".

ومن جانبه، قال نقيب المعلمين، خلف الزناتي ورئيس اتحاد المعلمين العرب، عقب مشاركته في حفل إفطار الأسرة المصرية، إن انجازات الدولة في عهد الرئيس السيسي تدعو للفخر في كافة المجالات.

وأشار نقيب المعلمين إلى أن بناء الجمهورية الجديدة يحتاج إلى تكاتف جميع الجهود، وأن يدرك الجميع حجم التحديات التي تواجه الدولة، وذكاء القيادة السياسية كان كبيرا في التعامل مع تلك التحديات والتغلب عليها، واستكمال خطوات البناء.

وأكد الزناتى أننا نفخر بصدق الرئيس السيسي ومصارحته للرأي العام في كل القضايا، حيث قال لنا نصا خلال حفل إفطار الأسرة المصرية: "عهدي معكم دائماً الصدق والإخلاص في العمل والنوايا، والتجرد من الانتماء إلا للوطن ابتغاء لوجه الله سبحانه وتعالى".