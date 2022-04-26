حزب العدل يشيد بحرص الرئيس على جمع شمل المصريين بمختلف التوجهات

شارك حزب العدل فى إفطار الأسرة المصرية اليوم بدعوة كريمة من مؤسسة الرئاسة.



وأشاد الحزب بحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، على جمع شمل المصريين، بمختلف توجهاتهم السياسية والفكرية والدينية فى إفطار الأسرة المصرية، خاصة أن كلمات الرئيس اليوم، جاءت مواكبة للحرص على جمع شمل كافة أطياف المجتمع المصري، وتمثل خطوة جديدة نحو انطلاقة سياسية مختلفة خلال الفترة القادمة .



وثمن الحزب القرارت التى أعلن الرئيس اليوم فى خطابه وعلى رأسها تكليف إدارة المؤتمر الوطني للشباب بالتنسيق مع كافة التيارات السياسية الحزبية والشبابية لإدارة حوار سياسي حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة ورفع نتائج هذا الحوار إلى سيادته، مع التأكيد على حضور سيادته المراحل النهائية منها.



ووتابع الحزب أن ذلك ما يتماشى مع إيمان العدل بأن الحوار السياسى هو السبيل الوحيد للاستقرار والانطلاق نحو المستقبل فى ظل جمهورية جديدة يتطلع إليها المصريين تقوم على الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان بكافة مكوناتها المدنية والاقتصادية والاجتماعية.

