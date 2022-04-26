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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حزب المؤتمر يعلن تأييده لكافة القرارات الرئيس السيسي بحفل إفطار الأسرة المصرية

صدى البلد

 

أكد حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر صميدة عضو مجلس الشيوخ عن دعمه لكافة القرارات التى أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي في حفل إفطار الأسرة المصرية، مشيرًا إلى أنها تعبر بشكل واضح عن حرص القيادة السياسية علي مشاركة كل فئات المجتمع فيما يدور من مشروعات وخطط ورؤى للمستقبل.

كما ثمن حزب المؤتمر في بيان له اليوم، دعوة الرئيس السيسي لإجراء حوار وطنى يضم كل القوى السياسية، وهذا يؤكد دائما حرص الرئيس السيسي على لم شمل المصريين ومشاركتهم في بناء وطنهم.

وأشاد الحزب أيضا بتكليف الرئيس السيسي للحكومة بعقد مؤتمر صحفي عالمي، لإعلان خطة الدولة المصرية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية، موضحًا أنه أمر إيجابي للغاية لتوضيح كافة الأمور المتعلقة بتداعيات الأزمة العالمية على الرأي العام.

كما أشاد الحزب بقرار الرئيس السيسي بإعادة تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي التي تم تشكيلها كأحد مخرجات المؤتمر الوطني للشباب على أن توسع قاعدة عملها بالتعاون مع الأجهزة المختصة ومنظمات المجتمع المدني المعنية، وقال إنها خطوة نحو تحقيق العدالة فى المجتمع المصرى وإعلاء قيم حقوق الإنسان.

وأكد حزب المؤتمر، أن الدولة المصرية نفذت خطة جيدة للإصلاح الاقتصادى واستطاعت أن تعبر الأزمة الاقتصادية العالمية كما أن الحكومة قدمت مردودا جيدا في أزمة كورونا، ولم تتوقف مشروعات مصر القومية، ومن ثم نجحت الدولة في الهيكلة الاقتصادية وكذلك البناء للمستقبل للاجيال القادمة وهذا يؤكدا قدرة الدولة على إدارة الأزمات.

وقد شارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء الثلاثاء، في حفل إفطار الأسرة المصرية الذي أقيم اليوم بحضور عدد كبير من أطياف المجتمع المصرى.

 

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