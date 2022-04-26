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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

الخطاب الديني وثقافة قيم المواطنة.. ندوة بتربية رياضية طنطا

ندوة
ندوة

نظم قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية التربية الرياضية بجامعة طنطا ندوة تثقيفية بعنوان "الخطاب الدينى وثقافة قيم المواطنة ونبذ التطرف"، حاضر بها الدكتور مجدى عبد الرؤوف من كبار علماء الأوقاف بالغربية.

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وقال الدكتور حمدى شعبان، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن الندوة تأتى فى إطار احتفالات الجامعة بيوبيلها الذهبى برعاية كريمة من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمود ذكى، رئيس الجامعة، وذلك في إطار التعاون المشترك بين جامعة طنطا والهيئة العامة للاستعلامات برئاسة الدكتور ضياء رشوان، تحت إشراف الدكتور علاء حلويش عميد الكلية، والدكتورة هالة الصبى وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع، وعمرو محسوب النبي، رئيس قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة، وسمير مهنا وكيل الوزارة لإعلام وسط وشرق الدلتا، وعزه سرور، مدير عام إعلام وسط الدلتا.

أكد الدكتور علاء حلويش عميد كلية التربية الرياضية، على أهمية توعية وتثقيف الطلاب، مشيرًا إلى أن أهمية الخطاب الديني الذى يركز على ثقافة الحوار ونبذ ثقافة العنف والتشدد، والدفاع عن الهوية وتعزيز العمل الوطني وحب الوطن والولاء، إضافة إلى تأكيد لغة التسامح والتعايش.

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من جانبه أكد الدكتور مجدى عبد الرؤوف، أن الخطاب الديني يعد أحد المتطلبات اللازمة لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة، وفقًا لتعاليم الدين الإسلامي الحنيف الذي دعا إلى الوسطية، والاعتدال.

شارك فى الندوة عدد من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين والطلاب.

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محافظ الغربية جامعة طنطا مجلس الوزراء حياة كريمة طنطا الهيئة العامة للاستعلامات رئيس مجلس الوزراء

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