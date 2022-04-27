عاجل
للحماية من السيول.. إنشاء سد أم البارد بوسط سيناء بطول 250 مترًا أخبار الفن| لمحات من حياة الفنانة سناء جميل في ذكرى ميلادها.. أحلام سعيدة 25..حلم "ليلى" يتحقق بحملها بعد 15 عامًا نشرة أخبار العالم|روسيا تقطع إمدادات الغاز عن دولتين أوروبيتين.. انفجارات تهز مدينة بيلجورود الروسية.. والسودان يعلن حصيلة ضحايا الاشتباكات الدموية غرب دارفور إقامة مدرسة فنية ثانوية صناعية بوسط سيناء جبر: الحاضرون حفل إفطار الأسر المصرية يؤكدون دخولنا مرحلة سياسية جديدة.. فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نيللي مقدسي: عملت عمليتين تجميل.. ولا أسعى خلف الشهرة

نيللي مقدسي
نيللي مقدسي

حلت الفنانة اللبنانية نيللي مقدسي، ضيفة على  الإعلامية بسمة وهبة في برنامج " العرافة " المذاع على قناة " المحور، وإلى التفاصيل:

عملية تجميل 


قالت المطربة اللبنانية نيللي مقدسي، إنها لا ترفض الاتجاه إلى التمثيل، ومن الممكن أن ترتبط بشاب أصغر منها، ولكن ليس بفارق عمري كبير، مضيفة :" أجريت عمليتين تجميل".

 

وكشفت سر  غنائها أغنية "مفيش رجالة"، مؤكدةً انها كانت تغني عن حالة اجتماعية خاصة للرجال الذين يقللون من شأن المرأة وكيانها، لم أسب الرجال ولم أعمم، كنت أهاجم نوعا معينا من الرجال، ولا أستبعد تأسيس جمعية تدعم حقوق المعنفات ضد الرجال، فلا أحب أن تُضرب المرأة".


عدم الزواج

قالت المطربة اللبنانية نيللي مقدسي، إن والدها وأخيها قاما بتربيتها بحب ودلال وحنان، ورأت فيهما نموذج الرجل الذي يحضن عائلته بالشكل الصحيح، مضيفة "أكيد كان في حياتي رجال أو علاقات جيدة، ولكن لم تكتمل الصورة بالنسبة لي مثلما حدث في بيتي".

 

وأضافت نيللي مقدسي: "سر عدم زواجي الآن، هو أنني لم أقابل أحدا مثل أبي أو أخي، ومكنش في نصيب، ولما يكون في نصيب هرتبط".

اغراءات

قالت المطربة اللبنانية نيللي مقدسي، إنها لا تحب أن يزيد وزنها، موضحة أنها عندما تذهب إلى الجيم أو تلعب رياضة تكون متوترة جدا.


وردت المطربة اللبنانية نيللي مقدسي، على حقيقة ما قاله شيخ العرافين، بشأن توقيعها شيكات على بياض من أجل التعاقد على حفلات قائلة :"حصل، ومش هقول من مين، اتعرض عليا إغراءات كتير في الحياة تخالف قناعاتي ورفضتها"

الشهرة 

قالت الفنانة اللبنانية نيللي مقدسي، إنها لا تسعى خلف الشهرة والأضواء بشكل كبير ، مضيفة: "أنا بحب أغني وأقدم شيئا جيدا ، وانا عندي شغف فني احب أقدمه بطريقتي وأسلوبي ".

 

وتابعت نيللي مقدسي :" أشخاص  كثيرون حاربوني في بداية مشواري الفني، مثل سليمان أسمر، لحساب نجمة أخرى، لأنني استحوذت على الأضواء منها، ولا أتملق أحدا حتى أحصل على رضاه أو أي شخص مهما كان"".


اليسا 


فسرت المطربة اللبنانية نيللي مقدسي، تصريحات قديمة أطلقتها ضد المطربة إليسا عندما وصفتها بأنها متعجرفة و "شايفة حالها".

 

وقالت نيللي، :"علو الشأن لا يقاس بالشهرة أو المادة، ولكن بالأخلاق، يمكنك ان تحاسبني على أخلاقي، لا يجب أن يقلل شخص من شأن الآخرين".

 

وأضافت: "إليسا قللت مني، لذلك أطلقت هذا التصريح، كنا في المطار والتقينا وكان يجب أن تقول مرحبا، لكنها جعلت مدير أعمالها يقف في وجهها كل الوقت حتى لا نتقابل".

 

وتابعت: "أنا فنانة وهي فنانة، أنا ما اتربيت كده، إحنا تربينا في بيتنا على إننا نقول مرحبا، التحية تكون لله، ولم ألتقِ بإليسا ولو تقابلنا هوقف مدير أعمالي في وجهها، انا مش بدوس لحد على طرف، لكن اللي يدوس لي على طرف أرد الصاع صاعين"


شراء المتابعين 

 

وأضافت نيللي مقدسي:" هناك الكثير من  المشاهير من يشترون متابعين على السوشيال ميديا، ولا احب ان اقوم بشراء متابعين على السوشيال ميديا وأحب ان أقدم فن حلو بطريقتي الخاصة ".

 

وأكملت نيللي مقدسي :"  أقلل من إطلالات على السوشيال ميديا، ولا أقيس النجومية الخاصة بي بعدد المتابعين على حسابات السوشيال ميديا ، وأنا سعيدة بكل ما قدمته وراضية على ما قدمته من فن، ولا  أتباهى بشكلي ".

نيللي مقدسي اخبار التوك شو العرافة بسمة وهبة الشهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصدر بالفيفا: اعتماد نتيجة مباراة الجزائر والكاميرون.. وإيقاف جاساما

ارتفاع عدد ضحايا حادث تصادم كوبري فارس بكوم أمبو إلى 7 وفيات

صعود صاروخي.. 35جنيها ارتفاعا في سعر الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 26-4-2022

علامات ليلة القدر .. هذه الأمارات تحسم حقيقة ظهورها في ليلة 25

إلغاء الفواتير الورقية أول يوليو.. تعرف على البديل وطريقة دفع خدمات المياه والكهرباء والغاز

سلامة الغذاء تمنح أندومي مهلة 48 ساعة لسحب المنتج نهائيا من الأسواق

اتحاد الكرة: طالبنا الفيفا بالتأهل مباشرة للمونديال وليس إعادة مباراة مصر والسنغال

حوار جانبي.. الرئيس السيسي يصافح حمدين صباحي بحفل إفطار الأسرة المصرية

ترشيحاتنا

حدث ليلاً| أبوالعينين عن قرارات السيسي: فِكر وميثاق الجمهورية الجديدة.. ارتفاع عدد ضحايا حادث كوم أمبو .. منة عرفة: محتاجة دكتور نفسي.. مقتل واصابة 7 في هجوم إسرائيلي قرب دمشق

موسيماني يطالب شركة الكرة في الأهلي بتسويق "بواليا وبادجي"

أخبار التكنولوجيا| جوجل تطلق قسم أمان جديدًا في متجر التطبيقات.. أفضل وأسهل طريقة لإعادة فتح هاتفك الأندرويد دون استخدام زر الباور

تعرف على أسعار نيسان زد 2023 الرياضية الجديدة

تنفيذ تعليمات الشناوي..تفاصيل جلسة موسيماني مع «شريف وعبد المنعم» قبل مواجهة وفاق سطيف

حكم صيام المحتكر في شهر رمضان.. عضو لجنة الفتوى يرد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد مسلسل الفرص الضائعة.. هل ضمن مانشستر سيتي التأهل أم يفعلها بنزيما ورفاقه؟

مسيحية عشقت الأذان وقراءة القرآن.. قصة سناء جميل مع صوت المسجد المجاور

شاهد.. حارس ينقذ امرأة من أسفل عجلات قطار في الهند

مسلسل توبة الحلقة 25.. عمرو سعد يهدد شقيقه بتسجيلات عن تجارة المخدرات

فيديو

قرارات وتكليفات السيسي للحكومة خلال حفل إفطار الأسرة المصرية

انتهت بدماء على الطريق.. رحلة 5 طلاب جمعتهم الصداقة سويا حتى الموت

موعد صلاة عيد الفطر بجميع المحافظات .. تفاصيل

15 جنيها كحد أدنى .. تفاصيل زكاة الفطر وموعد إخراجها

المزيد

ساحة رأي

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

د. ضياء الدين صبري يكتب: دلائل اقتصادية في شهر الصيام

سورة الناس.. الملجأ لك قبل وقوع أي شر..

«ميريت نيت» السيدة الأولى فى العالم

يارا زكريا تكتب: مدرسة الأجداد والجدات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد جمال

فاتن أمل حربي.. المسلسل الأهم رغم الهم والغم

عبد الرازق توفيق يكتب: السيسى.. من توشكى إلى سيناء

المستشار أسـامة الصعيدي

كلمات يحاسب عليها القانون

إلهام أبو الفتح

ذهب مصر الأصفر

كريمة أبو العينين

من غير إعلانات

نجاة عبدالرحمن

من طرف خفى "22 "

إسلام كمال

نقاط الانفجار المرتقبة

سمية عبدالمنعم

عالم «زهران» المليء بالخير والحب والجمال

اﻟﻤﺰﻳﺪ