نيللي مقدسي: عملت عمليتين تجميل.. ولا أسعى خلف الشهرة

حلت الفنانة اللبنانية نيللي مقدسي، ضيفة على الإعلامية بسمة وهبة في برنامج " العرافة " المذاع على قناة " المحور، وإلى التفاصيل:

عملية تجميل



قالت المطربة اللبنانية نيللي مقدسي، إنها لا ترفض الاتجاه إلى التمثيل، ومن الممكن أن ترتبط بشاب أصغر منها، ولكن ليس بفارق عمري كبير، مضيفة :" أجريت عمليتين تجميل".

وكشفت سر غنائها أغنية "مفيش رجالة"، مؤكدةً انها كانت تغني عن حالة اجتماعية خاصة للرجال الذين يقللون من شأن المرأة وكيانها، لم أسب الرجال ولم أعمم، كنت أهاجم نوعا معينا من الرجال، ولا أستبعد تأسيس جمعية تدعم حقوق المعنفات ضد الرجال، فلا أحب أن تُضرب المرأة".



عدم الزواج

قالت المطربة اللبنانية نيللي مقدسي، إن والدها وأخيها قاما بتربيتها بحب ودلال وحنان، ورأت فيهما نموذج الرجل الذي يحضن عائلته بالشكل الصحيح، مضيفة "أكيد كان في حياتي رجال أو علاقات جيدة، ولكن لم تكتمل الصورة بالنسبة لي مثلما حدث في بيتي".

وأضافت نيللي مقدسي: "سر عدم زواجي الآن، هو أنني لم أقابل أحدا مثل أبي أو أخي، ومكنش في نصيب، ولما يكون في نصيب هرتبط".

اغراءات

قالت المطربة اللبنانية نيللي مقدسي، إنها لا تحب أن يزيد وزنها، موضحة أنها عندما تذهب إلى الجيم أو تلعب رياضة تكون متوترة جدا.



وردت المطربة اللبنانية نيللي مقدسي، على حقيقة ما قاله شيخ العرافين، بشأن توقيعها شيكات على بياض من أجل التعاقد على حفلات قائلة :"حصل، ومش هقول من مين، اتعرض عليا إغراءات كتير في الحياة تخالف قناعاتي ورفضتها"

الشهرة

قالت الفنانة اللبنانية نيللي مقدسي، إنها لا تسعى خلف الشهرة والأضواء بشكل كبير ، مضيفة: "أنا بحب أغني وأقدم شيئا جيدا ، وانا عندي شغف فني احب أقدمه بطريقتي وأسلوبي ".

وتابعت نيللي مقدسي :" أشخاص كثيرون حاربوني في بداية مشواري الفني، مثل سليمان أسمر، لحساب نجمة أخرى، لأنني استحوذت على الأضواء منها، ولا أتملق أحدا حتى أحصل على رضاه أو أي شخص مهما كان"".



اليسا



فسرت المطربة اللبنانية نيللي مقدسي، تصريحات قديمة أطلقتها ضد المطربة إليسا عندما وصفتها بأنها متعجرفة و "شايفة حالها".

وقالت نيللي، :"علو الشأن لا يقاس بالشهرة أو المادة، ولكن بالأخلاق، يمكنك ان تحاسبني على أخلاقي، لا يجب أن يقلل شخص من شأن الآخرين".

وأضافت: "إليسا قللت مني، لذلك أطلقت هذا التصريح، كنا في المطار والتقينا وكان يجب أن تقول مرحبا، لكنها جعلت مدير أعمالها يقف في وجهها كل الوقت حتى لا نتقابل".

وتابعت: "أنا فنانة وهي فنانة، أنا ما اتربيت كده، إحنا تربينا في بيتنا على إننا نقول مرحبا، التحية تكون لله، ولم ألتقِ بإليسا ولو تقابلنا هوقف مدير أعمالي في وجهها، انا مش بدوس لحد على طرف، لكن اللي يدوس لي على طرف أرد الصاع صاعين"



شراء المتابعين

وأضافت نيللي مقدسي:" هناك الكثير من المشاهير من يشترون متابعين على السوشيال ميديا، ولا احب ان اقوم بشراء متابعين على السوشيال ميديا وأحب ان أقدم فن حلو بطريقتي الخاصة ".

وأكملت نيللي مقدسي :" أقلل من إطلالات على السوشيال ميديا، ولا أقيس النجومية الخاصة بي بعدد المتابعين على حسابات السوشيال ميديا ، وأنا سعيدة بكل ما قدمته وراضية على ما قدمته من فن، ولا أتباهى بشكلي ".