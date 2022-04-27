القومي لحقوق الإنسان: جاهزون للمشاركة بالحوار المجتمعي الذي أعلن عنه الرئيس.. فيديو

قالت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان، ان خطاب الرئيس السيسي اليوم بينقلنا درجة كبيرة، مؤكدة أن الرئيس اليوم عبر عن سعادته بالافراج بالعفو الرئاسي عن دفعات من امن ابناء مصر.

وأضافت مشيرة خطاب، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “يحدث في مصر”، عبر فضائية “ام بي سي مصر2”، أن المجلس جاهز للمشاركة في الحوار المجتمعي الذي أعلن عنه الرئيس السيسي وتقدمنا بقوائم سابقة تم الافراج عن بعضهم.

وتابع رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان لا بد من الإستماع لجميع الاراء واحترامها والمشاركة المجتمعية مع المعارضين الوطنيين .

وأشارت مشيرة خطاب إلى ان عملية الافراج الاخيرة تضمنت 41 شاب وشابة، والمجلس كشف عن قوائم تم الافراج عنهم.