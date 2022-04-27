نائب محافظ القاهرة: انطلاق منظومة النظافة الجديدة بأحياء المنطقة الجنوبية يوليو المقبل

أعلنت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية المهندسة جيهان عبدالمنعم أن منظومة النظافة الجديدة سيتم تطبيقها فعليا بأحياء المنطقة الجنوبية أول يوليو المقبل، على أن يتم من الآن التشغيل التجريبي لها لتقييمها على أرض الواقع ولتحقيق نتائج فعالة والوصول إلى أعلى مستويات من النظافة.



جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقدته نائب المحافظ بحضور رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل والإنارة بالقاهرة إيهاب الشرشابي، ومدير عام المخلفات الصلبة بوزارة التنمية المحلية أحمد رستم، ورؤساء أحياء المنطقة الجنوبية ومسئولي المتابعة الميدانية والرصد البيئي بالمنطقة الجنوبية وعدد من التنفيذيين.



وقالت عبد المنعم إنه سيتم تدعيم الهيئة بعدد من المعدات الجديدة، إلى جانب صيانة المعدات والآلات ليكون نصيب المنطقة الجنوبية 80 حاوية للسيطرة على المخلفات في الشوارع والميادين أو بمنظومة الجمع السكني ووضع آلية للتعامل مع المتعهدين عن طريق خطط تم إعدادها على أعلى المعايير.



وتشمل خطة عمل منظومة النظافة الجديدة تقسيم كل حي من أحياء المنطقة الجنوبية إلى قطاعات من خلال تحديد إجمالي الوحدات السكنية وتوفير المعدات والحاويات وإجمالي فرق العمل وأدوات الكنس الآلي وتوفير الصناديق ومعدات الترولي وبتحديد أطوال الشوارع والمحلات التجارية بكل قطاع مع وضع ملصق خاص للمعدات الخاصة بكل حي.

وأكدت عبد المنعم أنه على مدار أسبوع انطلقت حملة النظافة المكبرة والتي شملت شوارع وميادين أحياء المنطقة الجنوبية لرصد وتفقد حالة النظافة لكافة المواقع بهدف إزالتها وتحسين مستوى النظافة بها وفقا لخطة عمل ممنهجة وتكثيف دوريات الأعمال الصباحية والمسائية والليلية من خلال فريق عمل متكامل ومتابعة مستمرة لإحداث طفرة ملموسة على أرض الواقع تحقيقا للانضباط وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطن ومن خلال تكاتف وتضافر جميع الجهود والعمل مستقبلا على تلافي كافة الملاحظات.

وأشادت عبد المنعم بدور هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة ودورها في دعم الحملة المكبرة وما تم من مجهودات وتوفير المعدات وفرق العمل مما نتج عن هذا التعاون المثمر رفع كميات كبيرة من التراكمات والمخلفات من أحياء المنطقة والذي وصل إلى رفع حوالي 6 آلاف طن يوميا.

وخلال اللقاء، استعرضت عبد المنعم التقرير النهائي لنتائج الحملة وحصر لعدد من التراكمات التي تم رصدها وخاصة بأحياء مصر القديمة وطره والمقطم وجهود حملات النظافة لرفع وازالة المخلفات والقمامة ورتش وتجريد الأتربة بمعدات وسيارات رفع القمامة والحاويات لتحسين المظهر العام، حيث أشادت بالجهد المبذول وبمستوى النظافة وخاصة بأحياء السيدة زينب و الخليفة، موجهة باستمرار الحملات لحين الانتهاء من الأعمال من خلال خطه رفع التراكمات الموجودة للتخلص نهائيا منها وضمان عدم عودتها مرة أخرى.

وأكدت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية أن الحملات مستمرة لإحداث تغيير كبير في مستوى النظافة وإعادة الشكل الجمالي والحضاري لتحقيق رضا المواطن فيما يخص هذا الملف الهام وذلك من خلال تسخير كافة الجهود البشرية وفرق العمل والآلات والمعدات لتحقيق نتائج سريعة وفعالة لحل مشكلة النظافة والحفاظ مع التوعية بأهمية النظافة كمظهر وسلوك حضاري.

كما شددت نائب المحافظ على رؤساء الأحياء بضرورة الاهتمام والحرص الدائم بتكثيف أعمال النظافة اليومية ورفع المخلفات أولا بأول وتكثيف دوريات النظافة وتفعيل دور الرصد البيئي لرصد المخالفات والمتابعة المستمرة لمشرفي المربعات وادارات المتابعة الميدانية لإنجاز الأعمال على الوجه الأكمل باعتبارها خطوة هامة للقضاء على المخلفات.

ووجهت عبد المنعم كذلك رؤساء الأحياء بحصر أسماء متعهدي جمع المخلفات وعرضها على الصفحات الرسمية الخاصة بالأحياء على مواقع التواصل الاجتماعي ووضع ملصقات بكل عمارة بأسمائهم مع الحرص على عمل استقصاءات لقياس الرأي العام ومدى رضاه عن منظومة النظافة وتوفير خط ساخن لاستقبال الشكاوى والاستجابة السريعة لحلها مع الاستمرار في محاسبة المقصرين وتوجيه الإنذارات للمخالفين تمهيدا لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية وأخيرا تقديم التقارير الدورية الخاصة بحالة النظافة والمتابعة الميدانية من مناطق البؤر الساخنة والتي يتكرر إلقاء القمامة بها، إلى جانب دعوة المواطنين في إنجاح المنظومة بعدم القاء المخلفات بالشوارع والالتزام بمواعيد الجمع السكني والأماكن المخصصة لإلقاء القمامة باعتبار الجميع شركاء لإحداث طفرة حقيقية لتحسين منظومة النظافة.