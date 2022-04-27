جوهرة سيناء.. «سهير جلبانة» أحيت التراث السيناوي ولم تهب معارضة قرار السادات

صاحبة التاريخ الطويل في خدمة الأرض والإنسان من أبناء أرض الفيروز المحررة قبل 48 عاما، اعتادت العمل في صمت وبرغم ذلك لم تخلو حياتها من تحقيق الإنجازات، التي تعد سببا في نهضة المرأة السيناوية اليوم والتفات القيادات لحقوق ابناء سيناء، وكذلك الحفاظ على الزي السيناوي وتحويله لرمز للنضال بين سيدات مصر، وهي صاحبة مقترح الاحتفال بيوم 25 أبريل من خلال تخصيصه إجازة رسمية لعيد تحرير سيناء.

رمز المرأة السيناوية

إنها سيدة سيناء الأولى سهير جلبانة رائدة العمل المجتمعي والتطوعي والسياسي بمحافظة شمال سيناء، نجحت جلبانة في أن تحصل على العديد من الألقاب مثل "سيدة سيناء الاولى"، "جوهرة سيناء"، "رمز السيناويات"، وغيرها من الألقاب وذلك على مدار مسيرتها التي امتدت لما يزيد عن أربعة عقود.

سيول الخير

بدأت سهير جلبانة مباشرة بعد انتهاء فترة التهجير، والمعاناة التي عاشته المرأة السيناوية في الستينيات، وكانت قد بدأت عملها بعد معاصرتها للسيول في شمال سيناء اكتسحت الأخضر واليابس، وبدأت السيدات بجمع أقمشة ملايات وتقسيمها وتوزيع حبوب بها على الأسر، وقرر الوزير حينها تكريم السيدات السيناويات وكانت بقيادة "بنت أبو جلبانة" كما أطلقت عليها السيدات السيناويات.

وكانت هذه أول شهادة تقدير وتكريم لها، بمثابة حافز لها، ولكن لم يخلو الأمر من الانتقادات من قبل حاقدين وقالوا عن والدها: "سايب بنتك تطلع وسط رجالة"، وكعادة أهل سيناء تكون كلمة الأب قبل الزوج، فكان رد والدهم : "بنت الرجال ما تستحي من الرجال"، كما قالت في فيلم وثائقي عن التنمية في شمال سيناء.

لم تتوقع التكريم باعتبار ما قامت به عمل إنساني لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، مما شجعها لتكوين "رابطة العمل للعرب" لمحو أمية 20 فتاة من أسر بسيطة، وعملت على ارتداء كل فتاة على حذاء وملابس مخصصة للدراسة، لتعليم الفتيات الدراسة وحرفة أيضا مثل التطريز والحياكة للحفاظ على تراث سيناء اليدوي.

نشاط في المهجر

وبحسب حوار قديم لها، ترجع بداية عملها السياسي إلى الفترة بعد نكسة 1967 حيث شجعها والدها في المهجر لاقتحام مجال النشاط الاجتماعي والسياسي، وساهمت بصورة كبيرة في مساعدة ابناء سيناء ومنهم الطالبات والسيدات المهجرات وكذلك أسر الشهداء والمصابين.

اتجهت بعد ذلك للعمل السياسي، وتعد جلبانة أول سيدة من شمال سيناء تحصل على عضوية البرلمان عن سيناء في عام 1979، وكأن الدماء التي سالت في حرب أكتوبر 1973 لم تكن إلا حافزا لها للنضال دون حمل السلاح.

وما لا يعرفه الكثير، أن السيدة الراحلة سهير جلبانة تعد صاحبة مقترح الاحتفال بيوم 25 أبريل من خلال تخصيصه إجازة رسمية لعيد تحرير سيناء، وذلك من خلال تقديمها لمشروع قانون لإعتماد هذا اليوم عيد رسمي ضمن إجازات الدولة وبالفعل نال حينها موافقة رئاسية فورية، حيث قدمت 5 مشاريع قوانين خلال فترتها بالمجلس.

ناصرة ابناء سيناء

صاحبة الأفكار الذكية كما أُطلق عليها، سهير جلبانة صاحبة فكرة كوبري السلام، وصاحبة قانون إعفاء أبناء سيناء الصامدين من التجنيد، وصاحبة مقترح إعفاء أبناء سيناء بعد الحرب من الضرائب العقارية، وصاحبة مقترح العودة بدلا من التهجير وبدلا من المناطق النائية للموظفين، حتى تم تكريمها بحصولها على وسام الجمهورية من الطبقة الأولى 1999.

وبجانب عملها البرلماني، تعد جلبانة أول مقرر للمجلس القومى للمرأة بشمال سيناء لعدة دورات، كما ترأست جمعية الشابات المسلمات ونفذت من خلالها العديد من الأنشطة، وعملت أيضآ على حصول أبناء سيناء والعاملين بها 75%بدل عماله لتشجيع التنمية والاستثمار.

كرست جلبانة حياتها للتعريف بسيناء صورتها الحقيقية في جميع المحافل، من تراث ثري لطعام مميز وعادات تستحق التوثيق، وأشرفت على مهرجان سيناء الثقافى الفلكلورى والأطعمة والمأكولات السيناوية بالقاهرة، والعمل أيضا على حصول ابناء سيناء على حقوقهم المنسية مقارنة بالمحافظات الأخرى في مصر خاصة بعد المعاناة المستمرة والتهجير على مدار سنوات.

نضال في صمت

لم تخشى معارضة أي شخص في سبيل تحقيق هدفها حتى لو كان الرئيس، وفي إحدى الجلسات البرلمانية حضر الرئيس الراحل السادات وطالب بإلغاء بدل ابناء سيناء الذي كان يُقدر حينها بمبلغ 20 جنيها، لم تستطع جلبانة تقبل الأمر وقدمت بمشروع قانون طالبت فيه بزيادة البدل وقالت: "نحن في وقت نطالب فيه بعودة ابناءنا من الطيور المهاجرة لتنمية سيناء من جديد بل و 20 جنيها مبلغ غير كافي، ويجب حصولهم على 75%".

مشروع القانون الثاني كان بهدف عدم إلغاء بدل التهجير نظرا لاستمراره على مدار 10 أعوام، وطالبت بانضمامه للمعاش والمرتب الأساسي، ومشروع القانون الثالث كان المطالبة بعيد تحرير سيناء باعتباره عيدا قوميا لمصر كاملة.

وكذلك قدمت مشروع قانون لإلغاء الضرائب العقارية والقانونية التي طالبت به الدولة، وتقول: "كيف يعيش السيناويين في احتلال لمدة 10 اعوام ثم نطلب منهم المزيد من المال ؟"، ومشروع قانون بإعفاء ابناء المحاربين من الالتحاق بالتجنيد: "صمدوا لعدم تفرقة سيناء، وفجأة يلتحق الكل بالتجنيد ويتركون الأرض".

وقدمت طلب إحاطة بمذكرة تتضمن أنهم بصمودهم في الحرب والاحتلال قد أدوا فترة تجنيدهم، إنصافا لهم، وطلب إحاطة آخر لزير النقل بتأسيس كوبري علوي لعدم تعطل الملاحة أو الحركة بسبب كوبري "الفردان".