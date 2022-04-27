الفقي: حديث الرئيس يؤكد أن الدولة تواجه المشكلات بكل وضوح وشفافية.. فيديو

قال الدكتور مصطفى الفقي المفكر السياسي، إن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم يؤكد أن مصر دولة منيعة، و دولة وتواجه المشكلات بكش شفافية ووضوح.

وأضاف مصطفى الفقي، خلال لقاء له لبرنامج “يحدث في مصر”، عبر فضائية “ام بي سي مص2”، أنه أذكر النظام الحالي سرعة المواجهة لجميع القضايا والمشكلات.

وتابع المفكر السياسي، ان خطبة الرئيس السيسي اليوم شاملة وممتدة إلى كثير من القضايا الهامة والمشكلات التى كانت تواجه المجتمع، وكيف تم العمل على حلها.

وأشار مصطفى الفقي إلى ان الرئيس السيسي قد عبر عن سعاته بتخريج دفعة من العفو الرئاسي، خاصة بعد تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي

