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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

دعاء ليلة القدر وموعدها..علي جمعة يكشف عنه.. فيديو

دعاء ليلة القدر
دعاء ليلة القدر

كشف الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، عن دعاء ليلة القدر في تصريح له عبر صفحته الرسمية .

 

وقال "جمعة"، ، إن الله سبحانه وتعالى فضل ليلة القدر على سائر الليالي، وجعلها بألف شهر من العبادة، وكان النبي –صلى الله عليه وسلم- يقول: " مَنْ قَامَ لَيْلَةَ القَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ"، أي تغفر له جميع ما سبق من ذنوبه.

 

وتابع عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أن السيدة عائشة -رضي الله عنها- سألت النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- فقالت: "يا رسولَ اللهِ، أرأَيْتَ إنْ علِمْتُ أيَّ ليلةٍ ليلةَ القدرِ ما أقولُ فيها؟ قال: قولي: اللَّهمَّ إنَّك عفُوٌّ كريمٌ تُحِبُّ العفْوَ، فاعْفُ عنِّي"؟

 

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موعد ليلة القدر 

وقال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، إن ليلة القدر مشرفة لأنه نزل فيها القرآن الكريم.


وأضاف شوقي علام، خلال لقائه الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "كتب عليكم الصيام"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "أرجح الأقوال أن ليلة القدر هي ليلة 27 من شهر رمضان"، متابعا: "المسلمون مأمورون بتحري ليلة القدر في العشر الأواخر".


وأوضح مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم أن "هناك أدلة كثيرة منها الروايات عن الرسول تحروا ليلة القدر في ليلة السابع والعشرين من رمضان".


وأشار إلى أن "العمل من قراءة القرآن والصلاة والزكاة وغيرها من أعمال البر في ليلة القدر فإن كل ما قدمته معروفا وطاعة فإنه يضاعف حتى يصير كأنني تصدقت لمدة 80 عاما".

 

ثلاث دعوات تمسكوا بها في هذه الأيام المباركة 


1- اللهم  إنك عفو تحب العفو  فاعف عنا
(دعاء أوصى به الرسول صَلى الله عليه وسلم السيدة عائشة  في العشر الأواخر).


2- اللهم انا نسألك الحسنى وزيادة
(فالحسنى هي الجنة والزيادة هي لقاء الله فيها) .


3- اللهم بلغنا ليلة قدرك، وارزقنا فيها على قَدَر قدرك
(فقدر الله عظيم وربما يأتيك بدعائك هذا أضعاف ما تمنيت ) 

 

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