عودة فيروس إيبولا الفتاك من جديد| تفاصيل

أودى فيروس إيبولا ضحيته الثانية في جمهورية الكونغو الديمقراطية وسط عودة ظهور الفيروس الفتاك.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، يسعى رؤساء الصحة المحليون الآن لاحتواء التفشي ، الذي بدأ قبل أسبوعين.

وافادت الصحيفة، أن الحالة الأولى لصحية المرض كان رجل يبلغ من العمر 31 عامًا من مبانداكا في مقاطعة إكواتر توفي بسبب الفيروس القاتل في 21 أبريل.

بيما كانت الضحية الثانية هي شقيقة زوجة الرجل الاول المتوفي نتيجة الفيروس وهي شابة بالغة من العمر 25 عامًا .

لم تثبت إصابة أي شخص آخر حتى الآن ، لكن الأطباء يراقبون 145 شخصًا كانوا على اتصال بالحالتين المؤكدة.

قال الدكتور ماتشيديسو مويتي ، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لإفريقيا: "الوقت ليس في صالحنا".

أظهرت الاختبارات الجينية أن إصابة الرجل البالغ من العمر 31 عامًا كانت “حدثًا غير مباشر”، حيث انتقل الفيروس من حيوان مصاب، مثل الخفافيش أو النيص أو الرئيسيات.