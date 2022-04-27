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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

السيسي يشهد احتفال الأوقاف بليلة القدر ويكرم أوائل المسابقة العالمية للقرآن الكريم

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

تعقد وزارة الأوقاف اليوم الأربعاء احتفالية كبرى بليلة القدر، بمركز المنارة للمؤتمرات، ويحضر الاحتفالية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ،والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزارء ، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر،  الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، ووزراء الحكومة ورئيسي مجلسي النواب والشيوخ، وعدد كبير من الشخصيات الدينية والسياسية والإعلامية.

 

ومن المقرر أن يوجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم،  كلمة للأمة ، تليها كلمة لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، ويعقبها الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

ومن المقرر  أيضا أن يكرم الرئيس عبدالفتاح السيسي، أوائل المسابقة العالمية للقرآن الكريم التي عقدتها وزارة الأوقاف في شهر ديسمبر الماضي 2021.

والفائزين هم في الفرع الأول حفظ القرآن الكريم كاملًا مع تجويده وفهم مقاصده العامة للناطقين باللغة العربية من أصحاب الصوت الحسن – بالترتيل عبد الله على محمد محمد    مصر    ويحصل على   180.000 ألف جنيه و شهادة تقدير، وسارة أيمن أحمد موسي     مصر    الثاني  وتحصل على  120.000 ألف جنيه و شهادة تقدير،  و إيمان جمال فاروق حسن    مصر  حصلت على المركز الثالث    100,000 ألف جنيه و شهادة تقدير.

 

والفرع الثاني في حفظ القرآن الكريم كاملًا وتجويده للناطقين بغير اللغة فحصل أبو بكر تشمالا    الكونغو الديمقراطية   على المركز الأول    150.000 ألف جنيه و شهادة تقدير، ومحمود على شانفي     جزر القمر    الثاني   100.000 ألف جنيه وشهادة تقدير وعبد الرحمن صالح    نيجيريا   الثالث    50,000 ألف جنيه و شهادة تقدير.

 

أما الفرع الثالث في  حفظ القرآن الكريم لذوي الاحتياجات الخاصة ، فحصل نادي سعد جابر  محمد    مصر  على المركز  الأول    50,000 ألف جنيه وشهادة تقدير، ومحمد أحمد حسن عبد الحليم    مصر  حصل  المركز  الثاني    30,000  ألف جنيهو شهادة تقدير، و عبد الرحمن مهدي جمال أحمد    مصر    جائزة تشجيعية    10,000 آلاف جنيه و شهادة تقدير

 

والفرع الرابع في  حفظ القرآن الكريم مع تجويده للناشئة ، حصلت شيرين محمد عبد الله أمين    مصر    الأول   50.000 ألف جنيه و شهادة تقدير ،و أحمد تامر ممدوح محمد صبري    حصل على المركز    الثاني   30.000 ألف جنيه وشهادة تقدير، و روميساء أحمد ابراهيم عبد العاطي    من مصر   جائزة تشجيعية    10,000 آلاف جنيه و شهادة تقدير

أما فرع الأئمة في حفظ القرآن الكريم كاملًا وتجويده وتفسيره حصل  أيمن منصور عبد العزيز    مصر   الأول    50.000 ألف جنيه و شهادة تقدير.

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