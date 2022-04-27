نقيب محامي شمال القاهرة: قرارات الرئيس تؤكد الرغبة الحقيقية لتوسيع المشاركة السياسية

ثمن عمرو محى الدين نقيب محامي شمال القاهرة، دعوة الرئيس السيسي لحوار سياسي وطني واسع يضم مختلف أطياف المجتمع السياسية والنقابية والمدنية، مؤكدًا أن الإفطار تخلله حوارات من القلب تتسابق جميعها في حب الوطن.

وأضاف نقيب محامي شمال القاهرة أن القرارات التي وجه الرئيس بتنفيذها تعكس حرصه علي الاستمرار وتوحيد الشعب المصري بمختلف أطيافه.

وأشاد محي بإعادة تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي، التي تم تشكيلها كأحد مخرجات المؤتمر الوطني للشباب ويؤكد الرغبة الحقيقية في المضى قُدُماً نحو توسيع المشاركة السياسية، والاستماع لمختلف الآراء المؤيدة والمعارضة على قاعدة وطنية.

الجمهورية الجديدة

وأكد محي أن مصر تشهد مخاض الجمهورية الجديدة والذى يتطلب أن تواجهه مصر بالوحدة والتكاتف واعلاء مصلحة الوطن ، وتحتاج لمزيد من الترابط ونكون يدا واحدة في مواجهة كافة التحديات.