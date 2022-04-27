عمرو محفوظ: قبائل بني هلال في ربوع مصر تدعم خارطة الطريق التي أعلنها الرئيس السيسي

ثمن عمرو محفوظ ممثل قبائل بني هلال في صعيد مصر، دعوة الرئيس السيسي لحوار سياسي وطني واسع يضم مختلف أطياف المجتمع السياسية والنقابية والمدنية، مؤكدًا أن الإفطار تخلله حوارات من القلب تتسابق جميعها في حب الوطن.

وقال محفوظ أن قبائل بني هلال في ربوع مصر تدعم لخارطة الطريق التي اعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم في حفل افطار الاسرة المصرية.

وقال عمرو محفوظ عبر حسابه "بني هلال في ربوع مصر تدعم خارؤطة الطريق التي اعلن عنها سيادة الرئيس اليوم في حفل افطار الاسرة المصرية والذي شرفت أن أكون متواجدا فيه بدعوه كريمة من مؤسسة الرئاسة ونالت تقدير واستحسان الجميع له.