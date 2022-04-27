حزب مستقبل وطن يؤيد قرارات الرئيس خلال حفل إفطار الأسرة المصرية

أعلن حزب مستقبل وطن عن تأييده الكامل لكل قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي أعلنها خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، والتي شملت الدعوة إلى حوار سياسي شامل بالتنسيق مع الأطياف السياسية الحزبية والشبابية.

وثمن الحزب سعي القيادة السياسية الدائم للتواصل مع كافة فئات الشعب المصري واطلاعهم بكل شفافية على كافة المستجدات على الساحة المصرية.

وأكد مستقبل وطن على استمرار تحمل مسئولياته من خلال أعضائه بغرفتي البرلمان وتشكيلات المحافظات، في تنفيذ تلك القرارات والعمل عليها، باعتبارها خطوة حقيقة لبناء الجمهورية الجديدة.

ونوّه الحزب إلى تسخير كافة إمكانياته للمساهمة في تفعيل قرارات الرئيس، والتعاون مع كافة المؤسسات الرسمية والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، لتحقيق رؤية القيادة السياسية ، التي تهدف إلى تعضيد حالة الاستقرار الوطني و بناء الإنسان المصري.