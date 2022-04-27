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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تلبية احتياجات المواطنين من برنامج المياه بقرى الحسنة

اجتماع مع رؤساء القري
اجتماع مع رؤساء القري بالحسنة

 

أكد محمد أحمد المغربي  سكرتير مجلس مدينة الحسنة، شمال سيناء،   بضرورة التواجد الميداني والقرب من المواطنين  في قري الحسنة،  والعمل علي توفير الخدمة العامة وتلبية احتياجاتهم ، خاصة برنامج المياه بقري الحسنة ،مشيرآ بأننا جميعآ نعمل لخدمة المواطنين   تنفيذا  لتعليمات المحايب سعد بغدادي مركز ومدينة الحسنة. 

 

تقارير المياه

 

وخلال الإجتماع  مع مديري الإدارات ، ورؤساء القري ،بعرض  سكرتير المجلس توجيهات الس رئيس المدينة  بالتوصيات التالية :
التنبيه علي جميع رؤساء القري بسرعة إحضار تقارير المياه الشهرية الخاصه بتنفيذ برامج المياه إلي إدارة المياه بالمجلس ، كما  تم التأكيد  علي رؤساء القري بسرعة الإستعداد لإستلام التجمعات التنموية في القري، تمهيدا لتوزيعها علي المنتفعين. 
مع قيام رؤساء القري ، بالتنبيه علي المواطنين بعدم التعدي علي الأراضي أملاك الدولة وعدم البناء المخالف

وطالب من  المهندس مدير قطاع الكهرباء بالحسنة بسرعة تخفيف الأحمال من المحول الرئيسى بقرية ك ٦٤ وإصلاح لوحة المفاتيح.

وطالب  المهندس مدير قطاع المياه بالحسنه ، بضرورة توزيع برنامج المياه علي المدينة والقري التابعه لها في مواعيدها المحدده ووصول كل مواطن علي حصته كامله وفي مواعيد ثابتة.

في نهاية الاجتماع أشار سكرتير المجلس بضرورة العمل بروح الفريقى الواحده للوصول بالمركز والمدينة لاعلي مستوي خدمي للأهالي .

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الحسنة برنامج المياة قرى المواطنين

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