طفلان يتمتهما الحرب يمنحهما رئيس أوكرانيا iPad عوضا لهما| فيديو

استقبل طفلان يتما أثناء حصار مدينة ماريوبول الاوكرانية طردا بعيدًا في الأراضي التي تسيطر عليها روسيا زيارة من الرئيس الاأكراني زيلينسكي في مستشفى كييف.

ووفقاً لصحيفة "ديلي ميل"، كان كلا من إيليا ماتفيينكو ، 10 أعوام ، وكيرا أوبيدينسكا ، 12 عامًا ، أصيب كلاهما بجروح وفقدا والديهما في قصف روسي على منازلهما.

تمكنت السلطات الأوكرانية من إعادة الأطفال من براثن روسيا إلى مستشفى الأطفال المتخصص في أخماتديت وذراعي أجدادهم.

أظهر مقطع فيديو نُشر على صفحة فولوديمي زيلينسكي على فيسبوك ، أن إيليا ماتفينكو سعيد بشكل واضح لتلقي جهاز iPad من رئيسه المبتهج في عيد ميلاده بينما كانت جدته والأطباء يشاهدون.



فقد إيليا والدته خلال القصف الروسي لماريوبول الذي أسفر عن مقتل أكثر من 10000 شخص - وهو رقم يمكن أن يتضاعف بسهولة ، وفقًا لرئيس بلدية المدينة ، فاديم بويشينكو.