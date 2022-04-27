إقامة مدرسة فنية ثانوية صناعية بوسط سيناء

اقامت محافظة شمال سيناء، مدرسة ثانوية فنية صناعية بنخل بوسط سيناء ، والتي اقيمت علي مساحة ١٠ الاف متر مربع بتكلفة 17 مليون جنيه،وتضم تخصصين جديدين هما الرخام والطاقة المتجددة ،لخدمة اهالي ممنطقة نخل والحسنة بوسط سيناء .

١٢ فصلا تعليميا



وقال حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، ان المدرسة تضم 12 فصل تعليمي، وقاعات تعليمية وورش مختلفة وحجرات دراسية للمعامل والأنشطة المتنوعة ،

وأضاف امع تم انشاؤها بهدف سد العجز الناتج عن عدم وجود مدرسة مستقلة للتخصصات الفنية.

أشار الي ان قوة المدرسة 235 طالب وطالبة في مختلف التخصصات الفنية وهي الرخام والجرانيت والطاقة المتجددة والمركبات والملابس الجاهزة واللحام وتشكيل المعادن.