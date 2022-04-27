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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

أبو العينين تعليقًا على قرارات الرئيس السيسي: تعبر عن تطلعات المصريين وتعكس فِكر وميثاق الجمهورية الجديدة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أشاد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب بحزمة القرارات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي أعلن عنها الرئيس السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، وأكد أنها مثلت خارطة طريق لمرحلة جديدة .. وعكست ميثاق وفكر الجمهورية الجديدة .. جمهورية الحق والعدل والحياة الكريمة لكل مصري .. الجمهورية التي تتسع للجميع دون إقصاء أو استبعاد.

وقال أبو العينين إن كلمات الرئيس جاءت من القلب وحملت رسائل طمأنة للجميع وعبرت عن ما تعيشه الدولة المصرية من استقرار فى مواجهة التحديات العالمية.

وأضاف وكيل مجلس النواب: "حديث الرئيس السيسي جاء معبرًا عن تطلعات كل المصريين ولامس احتياجات جميع الفئات، فدعوة الرئيس لإجراء حوار وطني مع كافة القوي السياسية دون تمييز، وإعادة عمل لجنة العفو الرئاسي رسالة لوحدة الصف وإعلاء قيمة المواطنة، وإننا جميعا شركاء فى وطن واحد نسعي من أجل رفعته وسلامته .. كما رسمت قرارات الرئيس الاقتصادية خارطة طريق للفترة المقبلة بكل تحدياتها .. فإطلاق المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة ودعم الاستثمارات والقطاع الخاص خطوة نحو حلم مصر الصناعية وتوطين الصناعة والاعتماد على المنتج المصري.

وتابع: "كما حملت تكليفات الرئيس للحكومة بتعزيز أوجه الدعم لمزارعي القمح، واستمرار معارض السلع المدعمة، وسداد مديونية الغارمين والغارمات، رؤية مستقبلية لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاستيراد، وإنحياز الرئيس للتخفيف من أعباء الأسرة المصرية فى مواجهة غلاء الأسعار".

وأكد أبو العينين أن كلمات الرئيس خلال الحفل اتسمت بالمصداقية والمصارحة وكشف جهود الدولة المصرية فى مواجهة التحديات ودعوة للجميع للمشاركة، وتأكيد بأن الدولة المصرية قادرة على الصمود فى مواجهة كافة التحديات وتحويلها لفرص.

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