تعرف على أسعار نيسان زد 2023 الرياضية الجديدة

أعلنت شركة نيسان اليابانية ، عن بدء بيع نسختها الجديدة من السيارة طراز زد الرياضية ، والمنافس الاقوى للسيارة تويوتا جي آر سوبرا فى يونيو القادم .

السيارة نيسان زد

وكانت نيسان قد كشفت عن نسخة زد بروتو Spec المحدود ، في معرض طوكيو للسيارات يبلغ سعره 6,966,300 ين ، والتى ستتوفر منه 240 نسخة منها فقط .

ومن اجل منافسة اقوى قامت نيسان بتخفيض السعر الياباني لسيارتها زد الجديدة المرتقبة ، التى ستستمد قوتها من محرك V6 مزدوج التوربو بقوة 400 حصان مع ناقل حركة يدوي بست سرعات أو أوتوماتيكي بتسع سرعات ، على عكس جي آر سوبرا التي تمنح المشترين خيارات محرك سعة 2.0 لتر توربو بأربعة أسطوانات بقوة 255 حصان وسعة 3.0 لتر توربو بستة أسطوانات بقوة 382 حصان مع ناقل حركة أوتوماتيكي بثمانية سرعات فقط .

السيارة نيسان زد

اما عن تصميم السيارة نيسان زد، فتحصل زد ستاندر على جنوط ألومنيوم مقاس 18 بوصة، بينما ستحصل الفئات الأعلى على جنوط ألومنيوم مقاس 19 بوصة مع ترس تفاضلي محدود الانزلاق، وتحصل الإصدارات الأعلى على جلود أصلية، ومقاعد كهربائية مع دعم أسفل الظهر.

السيارة نيسان زد

و يبدأ سعر نيسان زد في اليابان من 5,241,500 ين أي أكثر بـ 246,000 ين فقط من جي آر سوبرا الأساسية ذات قوة 255 حصان، ما يجعل نيسان زد هي الفائز الواضح في هذه المقارنة، وبوضع المقارنة في نصابها الصحيح، فيجب مقارنة نسخة محرك الست أسطوانات من سوبرا والتي يبدأ سعرها من 7,313,000 ين مقارنة بسعر نيسان زد الذي ذكرناه آنفاً.

السيارة نيسان زد

يُذكر أن نيسان لم تُعلن بعد عن الأسعار في أسواق أخرى حول العالم، لكن يُتوقع أن تتراوح بين 40 إلى 50 ألف دولار في أمريكا .