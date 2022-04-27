أخبار التكنولوجيا| جوجل تطلق قسم أمان جديدًا في متجر التطبيقات.. أفضل وأسهل طريقة لإعادة فتح هاتفك الأندرويد دون استخدام زر الباور

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

أطلقت جوجل Google خدمة "قسم أمان" الجديدة على متجر تطبيقاتها، كما أوضحت الشركة أن القسم الجديد مصمم لإظهار المزيد من التفاصيل للمستخدمين حول البيانات التي تجمعها التطبيقات وكيفية استخدامها.

نوكيا تطلق هاتف Nokia G21 في أول سوق عالمية.. سعر ومواصفات



أعلنت شركة HMD المالكة للعلامة التجارية نوكيا إطلاق هاتف Nokia G21 رسميا في أول سوق عالمية في الهند، حيث كانت الشركة قد أعلنت عنه لأول مرة في شهر فبراير الماضي، ومن المقرر أن يتم طرح الهاتف في باقى الأسواق العالمية خلال أيام.

قدم جاك دورسي مؤسس تويتر والرئيس التنفيذي الأسبق، الدعم لإيلون ماسك، أغنى رجل في العالم الذي استحوذ على تويتر مقابل ٤٤ مليار دولار، واصفًا إياه بأنه “الحل الفريد والاستثنائي لإنقاذ تويتر”.

إنستجرام يختبر ميزة تثبيت المنشورات لطرحها قريبا للمستخدمين



يختبر تطبيق Instagram إنستجرام ميزة جديدة تتيح للمستخدمين تثبيت منشورات محددة في ملفهم الشخصي على غرار تطبيقى فيسبوك وتويتر، حيث سيتم عرض الميزة على عدد محدد من المستخدمين ضمن إصدار تجريبي لحين إطلاقها لجميع المستخدمين.

أفضل وأسهل طريقة لإعادة فتح هاتفك الأندرويد دون استخدام زر الباور



هل فكرت يومًا أنه يوجد أكثر من طريقة لإعادة تشغيل هاتفك أو عمل Restart دون استخدام زر الطاقة Power ، حيث ربما ق يتعرض الهاتف يوما ما لعطل في زر الطاقة لاسيما مع استخدام الهاتف لفترات طويلة.