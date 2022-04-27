عاجل
للحماية من السيول.. إنشاء سد أم البارد بوسط سيناء بطول 250 مترًا أخبار الفن| لمحات من حياة الفنانة سناء جميل في ذكرى ميلادها.. أحلام سعيدة 25..حلم "ليلى" يتحقق بحملها بعد 15 عامًا نشرة أخبار العالم|روسيا تقطع إمدادات الغاز عن دولتين أوروبيتين.. انفجارات تهز مدينة بيلجورود الروسية.. والسودان يعلن حصيلة ضحايا الاشتباكات الدموية غرب دارفور إقامة مدرسة فنية ثانوية صناعية بوسط سيناء جبر: الحاضرون حفل إفطار الأسر المصرية يؤكدون دخولنا مرحلة سياسية جديدة.. فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا| جوجل تطلق قسم أمان جديدًا في متجر التطبيقات.. أفضل وأسهل طريقة لإعادة فتح هاتفك الأندرويد دون استخدام زر الباور

اخبار التكنولوجيا
اخبار التكنولوجيا

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

جوجل تطلق قسم أمان جديدا في متجر التطبيقات
 

أطلقت جوجل Google خدمة "قسم أمان" الجديدة على متجر تطبيقاتها، كما أوضحت الشركة أن القسم الجديد مصمم لإظهار المزيد من التفاصيل للمستخدمين حول البيانات التي تجمعها التطبيقات وكيفية استخدامها.

 

نوكيا تطلق هاتف Nokia G21 في أول سوق عالمية.. سعر ومواصفات
 

أعلنت شركة HMD المالكة للعلامة التجارية نوكيا إطلاق هاتف Nokia G21 رسميا في أول سوق عالمية في الهند، حيث كانت الشركة قد أعلنت عنه لأول مرة في شهر فبراير الماضي، ومن المقرر أن يتم طرح الهاتف في باقى الأسواق العالمية خلال أيام.   

 

مؤسس تويتر: إيلون ماسك الحل الفريد والاستثنائي لإنقاذ المنصة
 

قدم جاك دورسي مؤسس تويتر والرئيس التنفيذي الأسبق، الدعم لإيلون ماسك، أغنى رجل في العالم الذي استحوذ على تويتر مقابل ٤٤ مليار دولار، واصفًا إياه بأنه “الحل الفريد والاستثنائي لإنقاذ تويتر”.

 

 

إنستجرام يختبر ميزة تثبيت المنشورات لطرحها قريبا للمستخدمين
 

يختبر تطبيق Instagram إنستجرام ميزة جديدة تتيح للمستخدمين تثبيت منشورات محددة في ملفهم الشخصي على غرار تطبيقى فيسبوك وتويتر، حيث سيتم عرض الميزة على عدد محدد من المستخدمين ضمن إصدار تجريبي لحين إطلاقها لجميع المستخدمين.  

 

أفضل وأسهل طريقة لإعادة فتح هاتفك الأندرويد دون استخدام زر الباور
 

هل فكرت يومًا أنه يوجد أكثر من طريقة لإعادة تشغيل هاتفك أو عمل Restart دون استخدام زر الطاقة Power ،  حيث ربما ق يتعرض الهاتف يوما ما لعطل في زر الطاقة لاسيما مع استخدام الهاتف لفترات طويلة. 

أخبار التكنولوجيا تكنولوجيا موقع صدى البلد التكنولوجيا Google فيسبوك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصدر بالفيفا: اعتماد نتيجة مباراة الجزائر والكاميرون.. وإيقاف جاساما

ارتفاع عدد ضحايا حادث تصادم كوبري فارس بكوم أمبو إلى 7 وفيات

صعود صاروخي.. 35جنيها ارتفاعا في سعر الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 26-4-2022

علامات ليلة القدر .. هذه الأمارات تحسم حقيقة ظهورها في ليلة 25

إلغاء الفواتير الورقية أول يوليو.. تعرف على البديل وطريقة دفع خدمات المياه والكهرباء والغاز

سلامة الغذاء تمنح أندومي مهلة 48 ساعة لسحب المنتج نهائيا من الأسواق

اتحاد الكرة: طالبنا الفيفا بالتأهل مباشرة للمونديال وليس إعادة مباراة مصر والسنغال

حوار جانبي.. الرئيس السيسي يصافح حمدين صباحي بحفل إفطار الأسرة المصرية

موضوعات متعلقة

أخبار التكنولوجيا.. مسئولون بإدارة بايدن متخوفون من عودة ترامب لتويتر.. وجيف بيزوس يثير الجدل حول نفوذ الصين

أخبار التكنولوجيا| إيلون ماسك يعلن أول قرارات يتم تطبيقها في تويتر.. وسياسيون يحذرون من عودة ترامب

أخبار التكنولوجيا| تويتر تعيد النظر في عرض إيلون ماسك.. وقرارات حاسمة احتفالا بــ يوم الأرض

أخبار التكنولوجيا.. إيلون ماسك يسجل 3 شركات جديدة لمحاولة شراء تويتر.. وتيليجرام يطلق 6 ميزات لآيفون وأندرويد

ترشيحاتنا

رابطة الأندية تعلن عن جدول مباريات الدوري من الجولة 18 حتي 23

ضوابط وآليات نزع العقارات للمنفعة العامة.. تعرف عليها

أخبار الرياضة.. قائمة الأهلي لمواجهة طلائع الجيش.. مرتضى منصور يعلن تجديد عقد المحترف الكوبي يوسفاني هيرنانديز

أخبار السيارات| زيادة جديدة في أسعار شيري تيجو 3 موديل 2022.. مزاد جديد بجمارك السويس ونويبع.. خطورة السير على الطنابير وتأثيرها المميت

وافد بالأزهر: أفكر عند الرجوع إلى بلدي بالدعوة للإسلام على فهم وسطي

مقتل شاب فلسطيني وإصابة 3 آخرين برصاص الجيش الإسرائيلي في مخيم جنين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد مسلسل الفرص الضائعة.. هل ضمن مانشستر سيتي التأهل أم يفعلها بنزيما ورفاقه؟

مسيحية عشقت الأذان وقراءة القرآن.. قصة سناء جميل مع صوت المسجد المجاور

شاهد.. حارس ينقذ امرأة من أسفل عجلات قطار في الهند

مسلسل توبة الحلقة 25.. عمرو سعد يهدد شقيقه بتسجيلات عن تجارة المخدرات

فيديو

قرارات وتكليفات السيسي للحكومة خلال حفل إفطار الأسرة المصرية

انتهت بدماء على الطريق.. رحلة 5 طلاب جمعتهم الصداقة سويا حتى الموت

موعد صلاة عيد الفطر بجميع المحافظات .. تفاصيل

15 جنيها كحد أدنى .. تفاصيل زكاة الفطر وموعد إخراجها

المزيد

ساحة رأي

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

د. ضياء الدين صبري يكتب: دلائل اقتصادية في شهر الصيام

سورة الناس.. الملجأ لك قبل وقوع أي شر..

«ميريت نيت» السيدة الأولى فى العالم

يارا زكريا تكتب: مدرسة الأجداد والجدات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد جمال

فاتن أمل حربي.. المسلسل الأهم رغم الهم والغم

عبد الرازق توفيق يكتب: السيسى.. من توشكى إلى سيناء

المستشار أسـامة الصعيدي

كلمات يحاسب عليها القانون

إلهام أبو الفتح

ذهب مصر الأصفر

كريمة أبو العينين

من غير إعلانات

نجاة عبدالرحمن

من طرف خفى "22 "

إسلام كمال

نقاط الانفجار المرتقبة

سمية عبدالمنعم

عالم «زهران» المليء بالخير والحب والجمال

اﻟﻤﺰﻳﺪ