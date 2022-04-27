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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حدث ليلاً| أبوالعينين عن قرارات السيسي: فِكر وميثاق الجمهورية الجديدة.. ارتفاع عدد ضحايا حادث كوم أمبو .. منة عرفة: محتاجة دكتور نفسي.. مقتل واصابة 7 في هجوم إسرائيلي قرب دمشق

موجز الأخبار
موجز الأخبار

نشر “صدى البلد” على مدار الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، 27 إبريل 2022، عددا من الأخبار المهمة، وفيما يلي نرصد أبرز أحداث الساعات الماضية...

أبو العينين تعليقًا على قرارات الرئيس السيسي: تعبر عن تطلعات المصريين وتعكس فِكر وميثاق الجمهورية الجديدة

أكد أبو العينين أن كلمات الرئيس خلال الحفل اتسمت بالمصداقية والمصارحة وكشف جهود الدولة المصرية فى مواجهة التحديات ودعوة للجميع للمشاركة، وتأكيد بأن الدولة المصرية قادرة على الصمود فى مواجهة كافة التحديات

رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر يشيد بقرارات الرئيس السيسي بحفل إفطار الأسرة المصرية

أشاد الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر اليوم، الثلاثاء، بالقرارات التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي في حفل إفطار الأسرة المصرية.

نقابة المحامين تؤيد بقوة قرارات الرئيس السيسي

ثمن مجدي سخي القائم بأعمال نقيب المحامين، دعوة الرئيس السيسي على إفطار الأسرة المصرية والتي حضرها ممثلا عن نقابة المحامين. وقال سخي وفقا لبيان صادر عن نقابة المحامين بالاصالة عن نفسي وبالنيابة عن مجلس النقابة…

ارتفاع عدد ضحايا حادث تصادم كوبري فارس بكوم أمبو إلى 7 وفيات

ارتفع عدد ضحايا حادث تصادم كوبري فارس بكوم أمبو إلى 7 وفيات ومصاب واحد بعد وفاة الطفل توماس صموئيل منذ قليل داخل مستشفي أسوان الجامعي.

الشريف يكرم حفطة القرآن ضمن فعاليات احتفالية الإسكندرية بليلة القدر | صور

افتتح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، مساء اليوم، فعاليات الاحتفالية التي تنظمها محافظة الإسكندرية بمناسبة ليلة القدر وتكريم حفظة القرآن الكريم من أبناء المحافظة، وذلك بدار الأوبرا

حزنت القلوب وبكت العيون .. سمية الخشاب ترثي والدتها بكلمات مؤثرة

رثت الفنانة سمية الخشاب والدتها التي رحلت عن عالمنا السبت الماضي برسالة مؤثرة وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

غير متزنة نفسياً.. منة عرفة: «محتاجة دكتور نفسي» وتكشف قيمة مهرها|فيديو

كشفت الفنانة الشابة منة عرفة، تفاصيل عن حالتها النفسية خلال الفترة الاخيرة، مؤكدة أنها تمر بفترة صعبة نفسيا.

محمد محيي: «شيرين كانت لبط وهي صغيرة.. ونجاحها يزيد من نجاحي»|فيديو

قال الفنان محمد محي، إنه كنت أعمل على دعم المواهب ومنهم نجوم كبار الان، معلقا “كنت بشوف فيهم أنهم هيبقوا نجوم لأنهم شخصيات فنية متميزة”

تفاصيل جلسة موسيماني مع «شريف وعبد المنعم» قبل مواجهة وفاق سطيف

كشف الإعلامي محمد شبانة، أن الجنوب افريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي عقد جلسة خاصة مع ثنائي محمد شريف ومحمد عبد المنعم لاعبي الفريق الاول قبل الدخول في معسكر مغلق لمباراة طلائع الجيش

الزمالك يحذر جالاتا سراي من بيع مصطفى محمد قبل حصوله على مستحقاته

كشف الإعلامي محمد شبانة، أن إدارة الزمالك طالبت نادي جالاتا سراي التركي بسرعة إرسال مستحقات بيع مصطفى محمد البالغة 4 ملايين دولار خلال الفترة المقبلة. وتابع شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه بوكس تو بو كس

سوريا: مقتل 4 عسكريين وإصابة 3 آخرين في هجوم إسرائيلي قرب دمشق

أفادت وسائل إعلام محلية في سوريا، بمقتل 4 عسكريين وإصابة 3 آخرين، جراء الهجوم الإسرائيلي على محيط دمشق فجر الأربعاء.

السودان: مقتل 201 شخص وإصابة 103 آخرين بمواجهات قبلية دموية غرب دارفور

كشف السودان رسميا عن مقتل 201 شخص وإصابة 103 آخرين، فى مواجهات قبلية دموية وقعت يوم الأحد الماضي بمنطقة كرينك في غرب دارفور.

عودة فيروس إيبولا الفتاك من جديد| تفاصيل

أودى فيروس إيبولا ضحيته الثانية في جمهورية الكونغو الديمقراطية وسط عودة ظهور الفيروس الفتاك.

إيطاليا تدرس تأميم مصفاة نفط روسية.. وموسكو تقطع إمداد الغاز عن دولتين

تدرس إيطاليا تأميماً مؤقتاً لمصفاة (إيساب) النفطية المملوكة لشركة "لوك أويل" الروسية، كأحد خياراتها إذا فُرضت عقوبات على النفط الروسي

سلسلة انفجارات تهز مدينة بيلجورود الروسية على حدود أوكرانيا |شاهد

أفادت وسائل إعلام محلية في روسيا، بسماع دوي سلسلة انفجارات قوية في منطقة بيلجورود الروسية، قرب حدود أوكرانيا.

بعد زيادة الإصابات.. اختبارات كورونا جماعية في الصين

بعد ارتفاع حاد في إصابات كوفيد-19 بشنغهاي الصينية، تسجل العاصمة الصينية بكين اختبارات جماعية لملايين السكان بعد ارتفاع حاد في الإصابات.

وزير دفاع أمريكا: الحديث عن احتمال انضمام أوكرانيا للناتو سيكون بمثابة تكهنات

قال وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، إن الحديث عن احتمال انضمام أوكرانيا إلى الناتو سيكون بمثابة تكهنات.

 

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