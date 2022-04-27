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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش في الدوري المصري والتشكيل المتوقع

صدى البلد

يواجه فريق الأهلي مساء اليوم الأربعاء نظيره طلائع الجيش في إطار الجوله الـ 16 من بطولة الدوري المصري الممتاز .

 

وتقام مباراة الأهلي وطلائع الجيش علي ملعب السلام الأهلي وي في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة .

 

ويحتل فريق الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 31 نقطة عقب خوض 12 مباراة فاز فى 10 لقاءات وتعادل فى مباراة وخسر مباراة .

 

بينما يحتل الطلائع المركز العاشر برصيد 18 نقطة بعد ما لعب 15 مباراة فاز في 4 لقاءات وتعادل في 6 مواجهات وخسر 5 مواجهات.

 

ومن المتوقع أن يخوض بيتسو موسمياني المدير الفني للأهلي المباراة. بتشكيل مكون من :


حراسه المرمي  : محمد الشناوي، في حراسة المرمى 

 

خط الدفاع : محمد عبدالمنعم وياسر إبراهيم وعلى معلول ومحمد هانى

 

خط الوسط : حمدى فتحى وعمرو السولية ومحمد مجدى أفشة وبيرسى تاو وحسين الشحات 

 

خط الهجوم :محمد شريف.

 

الدوري المصري الأهلى عمرو السولية محمد الشناوي بيتسو موسمياني طلائع الجيش حمدي فتحي

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