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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

سينتيا خليفة: مصر بلدي التاني اللي احتضني وقدملي أجمل فرص حياتي

صدى البلد

نشرت الفنانة سينتيا خليفة عدة صور  لها مع شخصيات و فنانين مصريين ، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

 

و علقت سينتيا خليفة علي الصور قائلة:" كان موسم رائع😍
شكراً مصر يا أم الدنيا فعلاً، وأمي انا شخصياً، و بلدي التاني اللي احتضني وقدملي أجمل فرص حياتي.😍☺️😍🤍⭐️
بحبك يا #مصر من قلبي من جوا والى الأبد معتبراكي بلدي 🤍🇪🇬

شكراً لأجمل شعب مصر وأرقى فنانين قابلتهم في حياتي.
شكراً لأجمل الذكريات. بحبكم كتير قوي جامد !!!😍

وأحلى شكر للجمهور انا فعلاً بعمل كل اللي بعملو عشانكم انتو….شكراً للحب الدائم والدعم 🤍

متحمسة كتييير للي جاي 🤍🇪🇬 " 

 

وتشارك الفنانة سينتيا خليفة، في مسلسلها الرمضاني الجديد "دايما عامر".

 

المسلسل من بطولة مصطفى شعبان، وسينتيا خليفة، ولبلبة، وعمرو عبد الجليل، وصلاح عبد الله، وميرنا نور الدين، ومحمد ثروت، وكريم عفيفى، وأحمد الشامى، وسما إبراهيم، ولمى كتكت، وخالد محروس، ومحمد جمعة، وكتابة ورشة من الشباب تحت إشراف المؤلف أحمد عبد الفتاح، ومن إخراج مجدي الهواري، ومن إنتاج الباتروس للمنتج الكبير كامل أبو علي.

 

وتدور قصة وأحداث مسلسل "دايما عامر" حول مناقشة قضية هامة تشغل الرأي العام وكل البيوت المصرية وهي مشكلة التعليم في مصر، خاصة المشاكل التي ظهرت في الفترة الأخيرة في المدارس ومحاولة الوقوف عليها ومناقشتها ووضع بعض الحلول لها، ويناقش العمل عددا من المشكلات التي تواجه الطلاب في مراحل التعليم المختلفة.

سينتيا خليفة رمضان مصر انستجرام مصطفى شعبان الفن

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