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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

سلمي أبو ضيف تشكر بيتر ميمي بعد مشاركتها في "الاختيار 3 "

صدى البلد

نشرت الفنانة سلمي أبو ضيف صور جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

 

وظهرت سلمي أبو ضيف في الصور من كواليس مسلسل الاختيار ٣ و علقت قائلة:" منة في الاختيار ٣ مع الأستاذ المبدع بيتر ميمي …شكرا " 

 

وتشارك سلمي أبو ضيف في الموسم الرمضاني الحالي بدور ولاء في مسلسل راجعين يا هوى. 

 

حيث تدور أحداث مسلسل راجعين يا هوى، حول شخصية رجل الأعمال بليغ أبو الهنا، الذي يجسد دوره خالد النبوي، ويعيش بالخارج لفترة طويلة، ويقرر العودة إلى مصر، وهو محمل بديون طائلة نتيجة خسائر تجارية كثيرة ألمّت به خلال فترة تواجده في أوروبا.


وتتصاعد الأحداث، عندما يضطر بليغ أبو الهنا بعد وصوله إلى القاهرة، للبحث عن ميراثه، ومحاولة استعادته من ورثة أخيه المتوفى، وتبدأ بينهما الصراعات وتزداد حدة الخلافات بين الجميع بسبب الكراهية والغيرة، التي تشتعل بعودة الباحث عن حقه في الميراث.

خلال الأحداث، يستطيع بليغ الدخول في حياة الأسرة، وتتغير بوصلة أهدافه التي جاء من أجلها، وهي محاولة لحل مشكلات العائلة من خلال الحب والتآخي والوقوف بجوارهم.


أبطال مسلسل راجعين يا هوى

راجعين يا هوى قصة الكاتب الراحل وعميد الدراما العربية أسامة أنور عكاشة، ويقوم بالمعالجة الدرامية محمد سليمان عبدالمالك، ومن إخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة أروما ستوديوز، ويشارك في بطولته أيضاً نور اللبنانية، أنوشكا، وفاء عامر، أحمد بدير وهنا شيحة.

سلمى ابو ضيف التواصل الاجتماعي انستجرام رمضان دراما

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