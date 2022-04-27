طلعت محرم: الأخطاء التحكيمية وراء تعادلنا مع الاتحاد السكندري

أكد طلعت محرم، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، عدم رضاه عن نتيجة مباراة فريقه اليوم أمام الاتحاد السكندري، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في اللقاء الذي أقيم ضمن منافسات الجولة الـ16 بالدوري المصري الممتاز.

وقال محرم في تصريحات إذاعية ببرنامج الريمونتادا المذاع عبر فضائية المحور: " أضعنا هدفين محققتين في مباراة اليوم أمام الاتحاد السكندري وكنا الفريق الأفضل خلال مباراة اليوم".

وتابع: "الجهاز الفني للمقاولون العرب بأكمله حزين لأننا لم نكن نستحق خسارة نقطتين بالتعادل أمام الاتحاد".

وواصل: "الأخطاء التحكيمية أيضا تسببت في تعادلنا بمباراة اليوم، هدف الاتحاد السكندري كان من خطأ واضح لصالحنا لكن لم يحتسبه حكم اللقاء وتسبب في خسارتنا لنقطتين اليوم".