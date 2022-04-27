طلعت محرم: الأخطاء التحكيمية وراء تعادلنا مع الاتحاد السكندري

أكد طلعت محرم، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، عدم رضاه عن نتيجة مباراة فريقه اليوم أمام الاتحاد السكندري، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في اللقاء الذي أقيم ضمن منافسات الجولة الـ16 بالدوري المصري الممتاز.
وقال محرم في تصريحات إذاعية ببرنامج الريمونتادا المذاع عبر فضائية المحور: " أضعنا هدفين محققتين في مباراة اليوم أمام الاتحاد السكندري وكنا الفريق الأفضل خلال مباراة اليوم".
وتابع: "الجهاز الفني للمقاولون العرب بأكمله حزين لأننا لم نكن نستحق خسارة نقطتين بالتعادل أمام الاتحاد".
وواصل: "الأخطاء التحكيمية أيضا تسببت في تعادلنا بمباراة اليوم، هدف الاتحاد السكندري كان من خطأ واضح لصالحنا لكن لم يحتسبه حكم اللقاء وتسبب في خسارتنا لنقطتين اليوم".