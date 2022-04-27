شاهد.. الرئيس السيسى فى جولة تفقدية لأعمال تجديد مسجد الحسين

قام الرئيس عبد الفتاح السيسى بعمل جولة تفقدية لأعمال تجديد مسجد سيدنا الحسين والمقصورة الجديدة.

وفي سياق متصل، تعقد وزارة الأوقاف اليوم الأربعاء احتفالية كبرى بليلة القدر، بمركز المنارة للمؤتمرات، ويحضر الاحتفالية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ،والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء ، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، ووزراء الحكومة ورئيسي مجلسي النواب والشيوخ، وعدد كبير من الشخصيات الدينية والسياسية والإعلامية.

ومن المقرر أن يوجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، كلمة للأمة ، تليها كلمة لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، ويعقبها الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.