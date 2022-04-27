عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البيت الأبيض : نعمل على إيجاد بدائل للغاز الروسي لأوروبا

جين ساكي
جين ساكي

 أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، أن واشنطن تعمل من قبل الهجوم الروسي على أوكرانيا على إيجاد بدائل للغاز الطبيعي الروسي الذي تعتمد العديد من الدول الأوروبية.

وقالت ساكي -حسبما أفادت قناة "الحرة" الأمريكية، اليوم /الأربعاء/- إن الولايات المتحدة تعمل حاليًا مع الحلفاء لحل هذه الأزمة بعدما هددت موسكو بقطع الغاز الطبيعي بدءًا من اليوم.

هل تعوض آسيا الغاز الروسي؟

وأضافت أن "واشنطن طلبت من دول آسيا تزويد الدول الأوروبية بالغاز، ونسعى إلى التوصل معهم إلى اتفاق لحل أزمة الغاز الطبيعي في أوروبا".

واشنطن البيت الأبيض الدول الأوروبية الغاز الطبيعى أوكرانيا موسكو المتحدثة باسم البيت الأبيض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصدر بالفيفا: اعتماد نتيجة مباراة الجزائر والكاميرون.. وإيقاف جاساما

صعود صاروخي.. 35جنيها ارتفاعا في سعر الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 26-4-2022

ارتفاع عدد ضحايا حادث تصادم كوبري فارس بكوم أمبو إلى 7 وفيات

لحظة وصول السيسي إلى مسجد الحسين لافتتاحه بعد التجديد

أسعار صرف الدولار الأمريكي اليوم الأربعاء27-4-2022

إلغاء الفواتير الورقية أول يوليو.. تعرف على البديل وطريقة دفع خدمات المياه والكهرباء والغاز

اتحاد الكرة: طالبنا الفيفا بالتأهل مباشرة للمونديال وليس إعادة مباراة مصر والسنغال

سلامة الغذاء تمنح أندومي مهلة 48 ساعة لسحب المنتج نهائيا من الأسواق

ترشيحاتنا

السيسي يعرب عن تقديره لجهود سلطان طائفة البهرة بالهند تجاه أضرحة آل البيت

خلال تفقده مسجد الحسين.. انبهار الرئيس السيسي بفانوس به خصلات شعر الرسول|شاهد

البيت الأبيض : نعمل على إيجاد بدائل للغاز الروسي لأوروبا

سلطان البهرة يرافق الرئيس خلال افتتاح أعمال تجديد مسجد الحسين بالقاهرة

محمد صلاح يقود التشكيل المتوقع لـ ليفربول أمام فياريال في دوري أبطال أوروبا

إيران تؤسس مليشيات عسكرية بـ سوريا | تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحذير هام ونصيحة.. ماذا قالت هيئة الأرصاد الجوية عن طقس الأيام المقبلة؟

بعد مسلسل الفرص الضائعة.. هل ضمن مانشستر سيتي التأهل أم يفعلها بنزيما ورفاقه؟

مسيحية عشقت الأذان وقراءة القرآن.. قصة سناء جميل مع صوت المسجد المجاور

شاهد.. حارس ينقذ امرأة من أسفل عجلات قطار في الهند

فيديو

قرارات وتكليفات السيسي للحكومة خلال حفل إفطار الأسرة المصرية

انتهت بدماء على الطريق.. رحلة 5 طلاب جمعتهم الصداقة سويا حتى الموت

موعد صلاة عيد الفطر بجميع المحافظات .. تفاصيل

15 جنيها كحد أدنى .. تفاصيل زكاة الفطر وموعد إخراجها

المزيد

ساحة رأي

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

د. ضياء الدين صبري يكتب: دلائل اقتصادية في شهر الصيام

سورة الناس.. الملجأ لك قبل وقوع أي شر..

«ميريت نيت» السيدة الأولى فى العالم

يارا زكريا تكتب: مدرسة الأجداد والجدات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد جمال

فاتن أمل حربي.. المسلسل الأهم رغم الهم والغم

عبد الرازق توفيق يكتب: السيسى.. من توشكى إلى سيناء

المستشار أسـامة الصعيدي

كلمات يحاسب عليها القانون

إلهام أبو الفتح

ذهب مصر الأصفر

كريمة أبو العينين

من غير إعلانات

نجاة عبدالرحمن

من طرف خفى "22 "

إسلام كمال

نقاط الانفجار المرتقبة

سمية عبدالمنعم

عالم «زهران» المليء بالخير والحب والجمال

اﻟﻤﺰﻳﺪ