برلماني: القيادة السياسية تسعى لتحقيق نهضة شاملة ووضع حل جذري للتحديات

قال النائب الدكتور ناصر عثمان، عضو مجلس النواب، إن قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء أمس الثلاثاء، على هامش حفل إفطار الأسرة المصرية، تتضمن رؤية إصلاحية شاملة على كافة المستويات في ظل الجمهورية الجديدة.

وأضاف، عضو مجلس النواب، أن تكليف الرئيس السيسي للحكومة بإعلان خطة الدولة المصرية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة وتقديم أوجه الدعم للمزارعين لمزيد من المحفزات المقدمة لهم لتحقيق الاكتفاء الذاتي إنما تؤكد إصرارا من القيادة السياسية على وضع حل جذري للوضع الاقتصادي المتأثر بالمتغيرات العالمية وسبيلا لتوفير كافة الخدمات الضرورية للمواطنين.

ولفت إلى أن قرارات الرئيس السيسي، تؤكد المساعي لتحقيق نهضة شاملة من خلال مشاركة القطاع العام والخاص للتحديات التي تواجه الدولة المصرية، ولاسيما مع ذلك العمل الدءوب نحو إطلاق مبادرة لدعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي، من خلال تعزيز دور القطاع الخاص في توسيع القاعدة الصناعية للصناعات الكبرى والمتوسطة.

وأشاد النائب الدكتور ناصر عثمان، بالبعد الإنساني، نحو استكمال سداد المديونية الخاصة للغارمين والغارمات، وكذلك بالبعد الاقتصادي والاجتماعي بتوفير السلع الأساسية للمواطنين عبر استمرار عمل المعارض، لاسيما ونحن مقبلون على عيد الفطر المبارك، وحاجة المواطنين للسلع بأسعار مخفضة.

واختتم، بأن الدعوة لإدارة حوار سياسي وطني بالتنسيق مع كافة التيارات السياسية يستهدف دائما لم شمل الأسرة المصرية على مائدة واحدة، بهدف تعزيز روابط النسيج الوطني، مقدما الشكر للقيادة السياسية على كافة الجهود التي تقدمها في السبيل للارتقاء بمصرنا الحبيبة وتحقيق أعلى جودة للخدمات المقدمة للمواطنين.