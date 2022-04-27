ليست بجديدة.. شيخ الأزهر: السنة ضرورة لفهم القرآن الكريم فهما كاملا صحيحا

قال الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب ،السنة ضرورة لفهم القرأن الكريم فهما كاملا صحيحا، لافتا إلى أن ايات القرأن الكريم اذا اخذت فى معزل عن الاحاديث النبوية فإنها تفقد أثرها أو قيمتها فى تنظيم حياة إنسانية بمختلف إمكاناتها.

وأشار إلى أن هذا السبب فى أن القرأن الكريم قد أتبع وأردف وأكمل بمجموعة من الأحاديث المأثورة المسندة إلى رسول الإسلام، “وكأنها ترد على حملات الهجوم على السنة النبوية ومحاولات التهوين من شأنها فى نفوس المسلمين.. ليصل إلى التهوين من شأن القرأن الكريم نفسه والعبث بتشريعاته وأحكامه”.

وأفاد أن تلك الفتنة ليست جديدة، وكيف والنبي صلي الله عليه وسلم نفسه حدثنا وحذرنا من ضلالها وضلال متعهديها منذ 15 قرنا من الزمان وفى أحاديث كثيرة عدت من معجزاته.