وزير الأوقاف: انتهينا من وضع برنامج تأهيل جيل جديد من الأئمة شديدي التميز

اكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف نقدر اهتمام سيادتكم وعنايتكم بإعداد جيل من الأئمة والواعظات المفكرين القادرين على مواجهة التحديات متسلحين بالفكر الوسطي والوعي الرشيد ، لافتا الى ان وزارة الاوقاف عملت بخطى ثابتة على إعداد الائمة المتميزين من خلال أكاديمية الاوقاف الدولية التي خردت 4 دغعات من الائمة المؤهلين وتستعد حاليا لتخريج الدفعة الخامسة كل ذلك بالاشتراك مع اكاديميةالازهر الشريف لإعداد الوعاظ .

وأضاف وزير الأوقاف خلال كلمته في افتتاح احتفال مصر بليلة القدر بحضور الرئيس السيسي بان الوزارة دفعت بأكثر من 5 آلاف إمام للحصول على الدرسات العليا في العلوم الشرعية وبدأنا في وضخ خطة جديدة لإعداد جيل جديد شديد التميز قادرون على الفهم المستيروانزال الاحكام الشرعية على مظانها الشرعية ، وبما يتلائم مع مقتضيات العصر ، مع الحفاظ على الثوابت الشرعية ، والمعلومة من الدين بالضرورة .

واوضح الوزير انه تم الانتهاء من التصور المبدئي لهذه الخطة وتم وضعها بين يد سيادتكم للإطلاع عليها واعتماده والبدء الفوري في تنفيذها .