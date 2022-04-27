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رئيس التحرير
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الرئيس السيسي يكرم الفائزين في المسابقة العالمية لحفظ القرآن الكريم .. فيديو

الرئيس السيسي يكرم
الرئيس السيسي يكرم الفائزين بمسابقة القرآن الكريم

كرم الرئيس السيسي عدداً من النماذج المشرفة بمسابقة القرآن الكريم، وذلك خلال احتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر.

أهدت وزارة الأوقاف، الرئيس عبد الفتاح السيسي نسخة كريمة من كتاب الله عز وجل، خلال إحتفالية الوزارة بليلة القدر، مقبلا إياه الرئيس السيسي.

وفى لفتة إنسانية من الرئيس عبد الفتاح السيسى ذهب  الرئيس لمقعد  الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف وصافحه وقبل رأسه كنوع من التقدير والاحترام لمكانته العلمية وذلك ضمن احتفالية وزارة الاوقاف بليلة القدر .

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ قليل لمقر احتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر بمركز المنارة بالتجمع الخامس .

يذكر أن الرئيس السيسي شارك اليوم الأربعاء بأعمال افتتاح مسجد سيدنا الحسين برفقة السلطان مفضل سيف الدين سلطان طائفة البهرة بالهند وأنجاله، منهم الأمير القائد جوهر عز الدين، والأمير جعفر الصادق سيف الدين، وكذلك محمد حسن ممثل السلطان بمصر.

الرئيس السيسي مسابقة القرآن الكريم احتفالية وزارة الأوقاف ليلة القدر مركز المنارة

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