عاجل
ضرورة فهم القرآن الكريم.. أبرز تصريحات الرئيس السيسي باحتفالية ليلة القدر البيئة: الأمم المتحدة شريك أساسي في تقديم قصص نجاح التصدي لتغير المناخ شعراوي يوجه المحافظات بتكثيف إجراءات السيطرة على أسعار السلع الأساسية.. تفعيل دور الجمعات الأهلية في عرض وترويج المنتجات بقيمة مناسبة للمواطنين.. و20580 منفذًا للبيع بأنحاء الجمهورية ضبط 6088 شخصا لعدم الإلتزام بإرتداء الكمامات نائب: قرارات الرئيس الأخيرة "تاريخية".. وعلى الحكومة سرعة تنفيذ التوجيهات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

غيرت مجرى التاريخ

شيخ الأزهر: الفتوحات الإسلامية لم تكن استعمارية تعتمد على النهب والقهر

شيخ الأزهر
شيخ الأزهر

قال فضيلة الإمام الأكبرد. أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، إن ما يمر به العالم اليوم من ظروف قاسية أمر يشجع المسلمين على الحرص على الاحتفال بذكرى نزول القرآن الكريم، مؤكدا أنه النور الإلهي الذي أضاء العالـم كله في فترة زمنية قصيرة مدهشة قضي فيها على الفوضى والاضطراب، وترسخ فيها نظام أخلاقي رفيع المستوى عبر فتوحات إسلامية «غيرت مجرى التاريخ الإنساني، وفتحت أبواب التقدم على مصاريعها، وفي مختلف الاتجاهات»، حيث لم تمض سنوات قلائل على وفاة النبي ﷺ حتى انهارت أمام فتوحات المسلمين أعتى امبراطوريتين كانتا تقتسمان الشرق الأوسط، وأصبحت أراضيهما في العراق والشام ومصر وشمال إفريقيا أرضا إسلامية حتى يومنا هذا.

وأكد الإمام الأكبر، خلال كلمته اليوم باحتفالية ليلة القدر بمركز المنارة،  أن الفتوحات الإسلامية لم تكن فتوحات استعمارية تعتمد على أساليب النهب والقهر والسيطرة، وسياسات الهيمنة والتبعية، وترك البلاد خرابا ، لكنها كانت «فيضا جديدا من حياة عارمة، يتدفق علما وعدلا وحرية ومساواة في عروق تلك الشعوب الخائرة القوى»، الأمر الذي جعل المؤرخين وعلماء الحضارات قديما وحديثا، يقفون موقف المندهش من أمر هذه الظاهرة، التي استعصى تفسيرها على كل حسابات القوة ومنطق المال وقعقعة السلاح ودمار الحروب.

وأوضح  الإمام الأكبر أن بعض العلماء قد نظر تحت قدميه، وهو يحاول تفسير سر انتصارات المسلمين، بما لا يتفق مع فلسفة هذه الفتوحات، بل بما يتناقض مع تعاليم «القرآن» الذي حمله الفاتحون، وهم يبلغونه للناس، دعوة خالصة للسلام والتعاون وتجنب القتال ما أمكن، وهم في ذلك ينفذون  تعليمات نبيهم –ﷺ-وأوامره التي يقول فيها: "أيها الناس! لا تتمنوا لقاء العدو، وسلوا الله العافية"، فإذا ما أصبح القتال ضرورة مفروضة فلا مفر من مواجهة المعتدي المقاتل، لا فتا إلى  أن كثير من علماء الغرب قد تفطن إلى السبب الحقيقي في ترحيب الشعوب بالفاتحين المسلمين، واستقبالهم استقبال المخلصين المنقذين، حيث أكدوا أن السبب الحقيقي لتفسير هذه الظاهرة المدهشة هو «القرآن»، وما دعا إليه الناس من ضرورة تطبيق قيم العدل والمساواة وتحريم الظلم، وحرية الاعتقاد التي توجت بحق حرية الإيمان والكفر، وإحلال مبدأ «التعارف» بديلا لمبدأ الحروب، والصراعات.. وغير ذلك من القيم الضامنة لحياة الناس حياة سعيدة فاضلة.

ونظمت وزارة الأوقاف، اليوم الأربعاء، احتفالية كبرى بليلة القدر، بمركز المنارة للمؤتمرات، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، ورئيسي مجلسي النواب والشيوخ، وعدد كبير من الشخصيات الدينية والسياسية والإعلامية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصدر بالفيفا: اعتماد نتيجة مباراة الجزائر والكاميرون.. وإيقاف جاساما

تراجع 15 جنيها.. أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 27-4-2022

صعود صاروخي.. 35جنيها ارتفاعا في سعر الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 26-4-2022

إلغاء الفواتير الورقية أول يوليو.. تعرف على البديل وطريقة دفع خدمات المياه والكهرباء والغاز

وزير النقل : تذكرة موحدة لكافة وسائل المواصلات المتواجدة بمحطة عدلي منصور|صور

ارتفاع عدد ضحايا حادث تصادم كوبري فارس بكوم أمبو إلى 7 وفيات

اتحاد الكرة: طالبنا الفيفا بالتأهل مباشرة للمونديال وليس إعادة مباراة مصر والسنغال

سلامة الغذاء تمنح أندومي مهلة 48 ساعة لسحب المنتج نهائيا من الأسواق

ترشيحاتنا

دعاء النجار: قرارات الرئيس السيسي تطبيق عملي للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

رسمياً.. إلغاء الدوري الأوكراني بسبب الغزو الروسي

بعد تقبيل الرئيس لـ أحمد عمر هاشم.. محطات في مسيرة العلامة المحدث

أبرزها عطلات الأعياد..إجازة بأجر كامل للموظفين فى هذه الحالات بقانون الخدمة المدنية

خالد عبدالغفار يشيد بمعدلات تطوير المنشآت الصحية..ويؤكد: ينعكس إيجاباً على الخدمات المقدمة للمواطنين

منح موظفيه وجبات وبدلات.. مجازاة مدير القوى العاملة بكفر الشيخ

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المصريون حشوه بالدنانير| قصة كعك العيد.. كيف تم اكتشافه وأول من أكله؟

تحذير هام ونصيحة.. ماذا قالت هيئة الأرصاد الجوية عن طقس الأيام المقبلة؟

بعد مسلسل الفرص الضائعة.. هل ضمن مانشستر سيتي التأهل أم يفعلها بنزيما ورفاقه؟

مسيحية عشقت الأذان وقراءة القرآن.. قصة سناء جميل مع صوت المسجد المجاور

فيديو

قرارات وتكليفات السيسي للحكومة خلال حفل إفطار الأسرة المصرية

انتهت بدماء على الطريق.. رحلة 5 طلاب جمعتهم الصداقة سويا حتى الموت

موعد صلاة عيد الفطر بجميع المحافظات .. تفاصيل

15 جنيها كحد أدنى .. تفاصيل زكاة الفطر وموعد إخراجها

المزيد

ساحة رأي

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

د. ضياء الدين صبري يكتب: دلائل اقتصادية في شهر الصيام

سورة الناس.. الملجأ لك قبل وقوع أي شر..

«ميريت نيت» السيدة الأولى فى العالم

يارا زكريا تكتب: مدرسة الأجداد والجدات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

الجمهورية الجديدة (٢) .. توشكى الخير

خالد جمال

فاتن أمل حربي.. المسلسل الأهم رغم الهم والغم

عبد الرازق توفيق يكتب: السيسى.. من توشكى إلى سيناء

المستشار أسـامة الصعيدي

كلمات يحاسب عليها القانون

إلهام أبو الفتح

ذهب مصر الأصفر

كريمة أبو العينين

من غير إعلانات

نجاة عبدالرحمن

من طرف خفى "22 "

إسلام كمال

نقاط الانفجار المرتقبة

اﻟﻤﺰﻳﺪ