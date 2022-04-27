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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

دعاء النجار: قرارات الرئيس السيسي تطبيق عملي للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

نقابة الصحفيين
نقابة الصحفيين

رحبت دعاء النجار، عضو مجلس نقابة الصحفيين ومقرر لجنتى الحريات والمرأة، بالقرارات العظيمة  التى أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال حفل إفطار الأسرة المصرية أمس، الثلاثاء.

ووجهت "النجار" جزيل الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى على القرار الإنسانى بتفعيل لجنة العفو الرئاسى وإعادة تشكيلها، وتوسيع نطاق عملها لتشمل الغارمين والغارمات و سداد المديونية الخاصة بهم  والإفراج عن مجموعة من المحبوسين قبل أيام قليلة من عيد الفطر المبارك، الأمر الذى يعد  تطبيقا عمليا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وما من شأنه إدخال البهجة والسرور على عدد كبير من الأسر المصرية.

وأكدت "النجار" أنها تأمل فى أن تشمل هذه القرارات الزملاء الصحفيين المحبوسين، مشددة على أن خطوات القيادة السياسية لخلق حوار سياسي حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة بالتنسيق مع جميع التيارات السياسية والحزبية والشبابية دون تمييز أو استثناء، وتأكيد الرئيس أن الوطن يسع الجميع وأن الاختلاف فى الرأى لا يفسد للوطن قضية، يعكس مدى حرص الدولة المصرية على لم شمل القوى الوطنية.

وأشادت "النجار" بالقرارات الاقتصادية والاجتماعية التى أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسى أمس، والتى تأتى على رأس أولويات وأهتمامات المواطن المصرى وتعد دفعة قوية له لتجاوز آثار الأزمة الاقتصادية الناجمة عن الحرب الأوكرانية، خاصة ما يتعلق بالاستمرار في تقديم جميع السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مدعمة وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي وتعزيز دور القطاع الخاص.

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