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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

السنغال تقترب من استضافة نهائي دوري الأبطال.. وجنوب إفريقيا البديل

دوري أبطال إفريقيا
دوري أبطال إفريقيا

اقترب الاتحاد السنغالي من الحصول على تنظيم نهائي دوري أبطال إفريقيا خلال النسخة الحالية ، والتي يشارك بها النادي الأهلي وتأهل إلى نصف نهائي المسابقة .

وشهدت الأيام الماضية تقدم السنغال بطلب رسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم “ كاف ” للحصول على تنظيم نهائي دوري أبطال إفريقيا .

ويسود اتجاه قوي داخل الكاف إلى إقامة نهائي دوري أبطال إفريقيا في نسخته الحالية ، بإحدى الدول “ غرب إفريقيا ” .

ويتنافس مع السنغال كلا من جنوب إفريقيا ونيجيريا والذين تقدموا أيضا بطلب للحصول على شرف تنظيم المباراة النهائية من مسابقة دوري أبطال إفريقيا .

وصعد إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا كلا من الأهلي ووفاق سطيف ، والوداد المغربي وبترو أتليتكو الأنجولي .

وعلى جانب أخر ، قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بفريق الأهلي، إن الكرة الإفريقية ما زالت تحتاج للتعديل والتطوير بالتحديد منظومة التحكيم، مشيرًا إلى أن الأهلي ما زال أمامه مباراتين للتأهل إلى نهائي البطولة، ومن ثم التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا، لذلك المشوار ليس سهلا.

وأضاف سيد عبد الحفيظ، أن الأهلي أهدر العديد من الفرص أمام الرجاء المغربي، وقدم مباراة قوية في المغرب، حيث أظهر شخصيته للعودة في النتيجة بعدما كان متأخرًا في النتيجة.

وتابع حديثه، أن إهدار ركلة جزاء أمام الرجاء كان أمرًا محبطًا إلا أن خبرات لاعبي الأهلي حسمت المباراة لصالحهم في النهاية، مشددًا أن أحداث المباراة ستعلم اللاعبين الكثير مستقبلًا، بينما وفاق سطيف منافس الأهلي في نصف النهائي، ليس سهلًا ولا بد من احترامه.

وأشار إلى أن وفاق سطيف يتفوق على الأهلي في المواجهات المباشرة، لذلك على الأهلي احترامه وعدم الاستهانة به، موضحًا أن التواجد على منصات التتويج يتطلب اللعب بطريقة دفاعية مميزة وليست هجومية فقط، خاصة إذا كانت نتيجة المباراة تصب في صالح الفريق ولا بد من الحفاظ عليها.

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