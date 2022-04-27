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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

31 مايو.. تأجيل محاكمة المتهمين بقضية "قطاري طهطا" بسوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قررت محكمة جنايات سوهاج، الدائرة التاسعة، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار محمد عبد الحافظ، وعضوية المستشار وليد الأمير، تأجيل محاكمة 8 متهمين، في قضيه حادث قطاري طهطا، إلى جلسة 31 مايو القادم، لسماع مرافعة الدفاع مع استمرار حبس المتهمين.

وكانت هيئة المحكمة، قررت في جلسة أمس الثلاثاء تأجيل نظر القضية لجلسة اليوم، مع استمرار حبس المتهمين  بعد أن استمعت لشاهدي الإثبات السادس عشر والسابع عشر، بالإضافة إلى تفريغ أحراز القضية المتمثلة في (هاتف محمول للمتهم الثالث، ونموذج محاكاة 67 حركة محل التزوير) وتفريغ المحادثات اللاسلكية والمكالمات الهاتفية الصادرة والواردة، من سائقي القطارين والمساعدين.

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تعود تفاصيل وأحداث الواقعة إلى شهر مارس من العام الماضي، عقب وقوع حادث تصادم قطاري طهطا شمالي محافظة سوهاج، والتي راح ضحيتها 21 روحًا، وأصيب بها، 277 مواطنًا، حيث وجهت النيابة العامة إلى 8 متهمين من موظفي السكك الحديدية بسوهاج وأسيوط، تهمة التسبب بالواقعة.

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