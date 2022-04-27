وفاة الفنانة التشكيلية حنان الشيخ

توفت مساء أمس الثلاثاء الدكتورة حنان الشيخ، الأستاذ المساعد بقسم التصوير بكلية الفنون الجميلة بالقاهرة.





وكان قد نعاها الدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية، حيث تعددت ممارسات الفنانة الراحلة إبداعياً لتتراوح بين فن البورتريه والطبيعة الصامتة واستخدام عيدان الكبريت كوسيط تشكيلى فى بعض الأعمال.





كما تميزت الراحلة فى تصميم الحلى، وكان لها نشاط دَؤُوبٌ تخطى حدود الكلية وقاعات العروض الفنية ليمتد إلى العديد من المؤسساتالمجتمعية بغرض نشر الوعى الفنى والثقافة الفنية لدى غير المتخصصين من خلال العمل كمدرس رسم ومهارات يدويه للأطفال الصموضعاف السمع بالجمعيات الأهلية وبالعمل كمدرب رسم و مهارات يدويه للأطفال وكذلك للكبار بالمراكز الثقافية الخاصة والعامة أو التابعة لأندية رياضية وكذلك الاهتمام بكل ما له علاقة بتنمية القدرات الطبيعية خاصة العقلية والذهنية للأطفال.



