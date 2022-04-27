القوات الأوكرانية تتأهب شمال دونباس لعدم سيطرة الجيش الروسي على مزيد من الأرض|شاهد

عرضت فضائية “يورونيوز” مقطع فيديو يظهر فيه، تأهب القوات الأوكرانية شمال دونباس لعدم سيطرة القوات الروسية على مزيد من الأرض.

وفي سياق متصل، يعتقد الحلفاء الغربيون أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيوقف الحرب في أوكرانيا، التي دخلت شهرها الثالث، في حال تعرضت قواته للهزيمة فقط.

وكتبت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية تحليلًا في أعقاب الاجتماع الأمني ضم 40 دولة في ألمانيا، لتعزيز قدرات كييف العسكرية في مواجهة الحرب الروسية، أشارت فيه إلى أن الحلفاء وصلوا إلى هذه القناعة.

وتقول الشبكة إن الحلفاء الغربيين خلصوا إلى أنه يمكن لبوتين وقف الحرب في أوكرانيا في حال منيت قواته بهزيمة فحسب، وهو أمر لا يمكن أن يحدث إلا بالدعم الغربي، حتى لو كان ذلك ينطوي على المخاطرة بحرب أوسع في أوروبا.

وخلال الاجتماع، الذي يسعى عمليا لتشكيل تحالف داعم لأوكرانيا، أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن: "أوكرانيا تعتقد بوضوح أنها قادرة على الانتصار وكذلك الجميع هنا من أجل تحقيق هذا الأمر".