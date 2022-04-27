متسابق جزر القمر: اعتدت على المراكز الأولى في حفظ القرآن الكريم

يواصل موقع صدى البلد لقاءاته مع المكرمين في احتفال وزارة الأوقاف المصرية، اليوم الأربعاء، بـ ليلة القدر، وذلك في حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة.

المسابقة العالمية للقرآن الكريم

وكرم الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الاحتفالية الفائزين في مسابقة الأوقاف لـ القرآن الكريم حيث شمل الفرع الثاني في المسابقة العالمية للقرآن الكريم، وهي في حفظ القرآن الكريم كاملاً وتجويده للناطقين بغير اللغة العربية، وحصل على المركز الثاني من دولة جزر القمر، المتسابق محمود على شانفي وقيمة الجائزة 100 ألف جنيه مصري.

وأعرب “شانفي” عن سعادته بالتكريم في أرض الكنانة ومن قبل رئيسها الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيراً إلى أنه في عام 2013 شارك في مسابقة حفظ عشرة أجزاء التي نظمت من قبل مركز سعد ابن معاذ التابع للهيئة العالمية للقرآن والسنة، وحصل وقتها على المركز الأول في نفس العام الذي أتمم فيه حفظ القرآن الكريم على يد الشيخ أمير الدين مباي زهاهي.

وتابع: “في عام 2014شاركت في مسابقة حفظ ثلاثين جزءً والتي نظمت من قبل طلاب قريتي الذين كانوا يدرسون في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، وحصل أيضا على المركز الأول، وفي عام 2015 شارك في نفس المسابقة وحصل على المركز ذاته، وفي عام 2016 تخرج من مركز سعد ابن معاذ وحصل على شهادة تخرج وشهادة حفظ القرآن الكريم”.

وأكمل: “قد شاركت في مسابقة حفظ القرآن الكريم مع منظومة الجزرية التي نظمت من قبل مركز سعد ابن معاذ التابع للهيئة العالمية للقرآن الكريم والسنة، وعام 2017شاركت في جائزة الخرطوم الدولية للقرآن الكريم كاملا مع التجويد في دولة السودان، وعام 2017 أجازني شيخي المقرئ المجيز الحافظ الجامع، ود.فيصل بكر أحمد برواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية، وأيضا في عام 2018 شاركت في جائزة الجزائر الدولية لحفظ القرآن الكريم وتجويده وتفسيره في دولة الجزائر، وهو العام الذي شاركت في مسابقة تنزانيا الدولية للشرق الإفريقي وحصلت على المركز الثالث ،وهو نفس العام الذي حصلت على الشهادة الثانوية”.

ويمضي: “في عام 2019شاركت في جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، وفي نفس العام شاركت في ندوة خدمة الوحيين، الرابطة العالم الإسلامي الهيئة العالمية للقرآن والسنة التي أقيمت في مكة المكرمة، وفي عام 2020 شاركت في مسابقة كينيا الدولية للقرآن الكريم، وفي نفس العام شاركت في مسابقة مصر العالمية للقرآن الكريم في الفرع الثاني وحصلت على المركز الثاني”.

وأوضح أن والده من الصغر رباه في أحسن السبل حيث قام بإرساله إلى المدارس القرآنية في القرية عندما كان في مرحلة الطفولة وعندما وصل إلى 13 سنة قام بإدخاله في مركز سعد ابن معاذ لحفظ القرآن الكريم ولكن مع الأسف الشديد بعد شهر من دخوله المركز توفي والده وبقيت أمه ومازالت تهتم في الأمور الدينية والدراسية.

رفع الحد الأدنى لجوائز جميع المكرمين في المسابقة العالمية للقرآن الكريم

من جانبه، قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أنه بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، تقرر رفع الحد الأدنى لجوائز جميع المكرمين في المسابقة العالمية للقرآن الكريم إلى ستين ألف جنيه لكل جائزة مع التطبيق بصورة فورية على الفائزين الذين تم تكريمهم اليوم .

وخلال كلمته وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تهنئة إلى الأمة العربية والإسلامية بمناسبة ليلة القدر، داعيا لاستلهام روح هذا الشهر الكريم كما أرادنا الله تبارك وتعالى أمة القيم ومكارم الاخلاق.