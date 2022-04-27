أوروبا أم الزمالك .. رمضان صبحي يرغب في الرحيل عن بيراميدز

فجر أحمد حسن نجم الكرة المصرية الأسبق مفاجأة من العيار الثقيل بشأن مستقبل رمضان صبحي نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز ومنتخب مصر.



وكتب أحمد حسن عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلا : “ رمضان صبحي يرغب في الرحيل عن بيراميدز الموسم المقبل” .



وأضاف : “ اللاعب الأولوية بالنسبة له للاحتراف الخارجي سواء في أوروبا أو الخليج وحال فشل ذلك سيفكر في عرض الزمالك ” .



وشهدت الأيام الماضية ، أنباء حول رغبة الزمالك في التعاقد مع رمضان صبحي بداية من الموسم الكروي المقبل .



وعلى جانب أخر ، أعلن اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لنادي بيراميدز قائمة الفريق التي دخلت معسكرا مغلقا استعدادا لمواجهة سيراميكا كليوباترا في إطار الدوري المصري الممتاز.

ويحل سيراميكا كليوباترا ضيفا على بيراميدز في التاسعة والنصف من مساء الأربعاء على استاد الدفاع الجوي، في إطار مباريات الجولة ١٦ من الدوري الممتاز.

وضمت القائمة ٢٠ لاعبا على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - مهدي سليمان

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - علي جبر - محمد حمدي - حسين السيد

خط الوسط: عمر جابر - إيريك تراوري - إسلام عيسى - رمضان صبحي - محمد صادق - أحمد توفيق - إبراهيم توريه - هشام محمد - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - محمود صابر

خط الهجوم: محمود وادي - دودو الجباس - فخر الدين بن يوسف



